Das Radolfzeller Hausherrenfest gibt es schon seit fast 300 Jahren. Seit 1725 wird es jährlich am dritten Wochenende im Juli gefeiert und findet diesmal vom 14. bis 17. Juli statt.

Das bedeutendste Radolfzeller Fest geht auf den Stadtgründer Bischof Radolt zurück. Dieser brachte um das Jahr 830 in seine geistliche Niederlassung „Cella Ratoldi“, an deren Stelle heute das spätgotische Münster als Wahrzeichen der Stadt steht, die Reliquien der drei Heiligen Theopont, Senesius und Zeno. Sie wurden zu den drei Schutzpatronen der Stadt.

Durch die Aufbewahrung der Heiligtümer entwickelte sich die Stadt zu einem der wichtigsten Wallfahrtsorte des gesamten Bodenseeraumes. Im 18. Jahrhundert kam es zu einem Höhepunkt der Wallfahrten, darunter der bekannten Mooser Wasserprozession.

Ursprünglich waren die Feierlichkeiten rein christlicher Natur. Sie wurden mit der Zeit um viele weltliche Aspekte ergänzt. Diese Mischung macht den besonderen und einzigartigen Charakter des Festes aus und zieht Gäste weit über die Stadtgrenzen hinaus an. Das Hausherrenfest hat sich zu einem regionalen Besuchermagneten entwickelt und lockt alljährlich auch viele ehemalige Radolfzeller von überall her zurück in die Stadt.

Die städtischen Vereine zeigen hierbei außerordentliches Engagement und stellen Jahr für Jahr mit vielen Helfern ein abwechslungsreiches und vielfältiges Programm auf die Beine. So werden auch diesmal die Hausherrentage sowohl mit kirchlich geprägten Elementen als auch einem vielfältigen kulturellen Programm begangen.

Das Festprogramm

Am Freitag, 14. Juli, ehren um 17 Uhr die katholischen Kindergärten der römisch-katholischen Kirchengemeinde St. Radolt die drei Stadtpatrone in einer Prozession. Um 20 Uhr findet unter dem Titel „Was mir heilig ist“ im Radolfzeller Münster ein Gespräch mit Pfarrer Heinz Vogel, Pratyusha Potturi, Vorsitzende des Gesamtelternbeirates Kita Radolfzell, und Abt Christian Meyer OSB (Kloster Engelberg, Schweiz) statt.

Am Samstag, 15. Juli, zeigen die Radolfzeller Hilfsorganisationen um 15 Uhr eine Schauübung bei der Hausherrenschule am Luisenplatz. Den offiziellen Festbeginn markieren um 16.45 Uhr Böllerschüsse und die Glocken des Münsters. Um 20.15 Uhr eröffnet Oberbürgermeister Simon Gröger auf dem Marktplatz den weltlichen Teil der Veranstaltung. Anschließend geben das Jugendblasorchester Radolfzell und die Orchestergemeinschaft Seepark aus Freiburg ein Doppelkonzert.

Das Kulturbüro der Stadt Radolfzell organisiert gemeinsam mit zahlreichen Vereinen am Sonntag und Montag wieder ein buntes Programm für alle Generationen an der Seepromenade und am Konzertsegel.

Der Hausherrensonntag, 16. Juli, startet um 6 Uhr mit Böllerschüssen, dem Turmblasen als musikalischen Morgenruf der Stadtkapelle und dem Läuten der großen Hausherren-Glocke. Dem Einläuten folgt um 9 Uhr das feierliche Hausherrenamt mit einer Predigt von Abt Christian Meyer auf dem Marktplatz. Anschließend findet die Prozession durch den Stadtkern mit den Reliquien der drei Hausherren statt. Gegen 11.15 Uhr gibt es einen Fürbitten-Gottesdienst auf dem Marktplatz mit der Stadtkapelle. Diese spielt ab etwa 11.45 Uhr am Konzertsegel. Um 12.45 Uhr beginnt das einstündige Konzert der Orchestergemeinschaft Seepark aus Freiburg.

Von 14 bis 18 Uhr kann bei gutem Wetter für zwei Euro der Münsterturm bestiegen werden. Ab 14 Uhr spielt am Konzertsegel die Musikschule, anschließend das Jugendblasorchester unter der Leitung von Kuno Rauch. Der Festabend ab 20 Uhr wird von Reiner Jäckle vom Fanfarenzug Möggingen moderiert. Nach der Begrüßung durch Oberbürgermeister Simon Gröger gibt es bis 1 Uhr ein Unterhaltungsprogramm mit der Holzhauermusik Radolfzell am Konzertsegel. Auf der Bühne an der Mole treten ab 20.30 Uhr Hearts of Fire auf.

Sehr stimmungsvoll sind ab 22.25 Uhr der Gondelkorso und das Defilee der beleuchteten Segelboote, gekrönt von einem abschließenden leisen Feuerwerk um 22.50 Uhr.

Einen besonderen Höhepunkt stellt am frühen Hausherrenmontag, 17. Juli, die traditionelle Mooser Wasserprozession mit ihren blumengeschmückten Booten dar, die von der Gemeinde Moos und dem örtlichen Pfarramt organisiert wird. Anschließend findet das Mooser Hausherrenamt im Münster statt.

Ab 10.30 Uhr gibt es einen Frühschoppen am Konzertsegel, dazu spielt das Hannoken-Sextett der Stadtkapelle. Bis 18 Uhr kann wieder der Münsterturm bestiegen werden. Der Kindernachmittag beim Konzertsegel ist eine große Attraktion für die jüngsten Gäste. Dann unterhält wieder das Hannoken-Sextett und um 20 Uhr spielen „The Roosters“ am Konzertsegel und Nicole Scholz an der Mole.

Ausführliche Informationen und das gesamte Programm im Internet: http://www.kulturbuero-radolfzell.de/hausherrenfest