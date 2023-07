Am Hausherrensonntag, kurz nach 23 Uhr, ist eine Frau am Rande des Hausherrenfestes als vermisst gemeldet wollen. Wie die DLRG mitteilt, kam die Meldung durch den Sanitätsdienst, welches im Rahmen des Festbetriebes am Seeufer im Einsatz war.

Laut Meldung solle die Frau vor einer Stunde schwimmen gegangen sein und nicht wieder zurückgekehrt. Die Kleidung habe sich vor Ort noch befunde, sie sei an Land ausgerufen worden und auch schon landsseitig gesucht worden, heißt es in der Mitteilung weiter.

Sofortige Suchmaßnahmen wurden eingeleitet

Die Leitstelle habe daraufhin nach dem Stichwort Ertrinkungsunfall die DLRG Boote Radolfzell, Moos und Allensbach alarmiert, die Einsatztaucher Konstanz und Bodman sowie die Einsatzleitung, des Weiteren die Feuerwehr Radolfzell und die Wasserschutzpolizei.

Radolfzell Bilder vom Treiben am Ufer während des Hausherrensonntags in Radolfzell Das könnte Sie auch interessieren

Kurz nach Alarmierung sollen die Einheiten Richtung Konzertsegel Radolfzell ausgerückt sein. DLRG- und Feuerwehrboote aus Radolfzell, die zum Sicherungsdienst bereits vor Ort waren, seien direkt den Seebereich angefahren und hätten mit der Oberflächensuche begonnen. Aus Konstanz und Bodman seien Einsatztaucher nach Radolfzell gefahren. Das DLRG Boot Moos sei ebenfalls schon auf dem Weg gewesen.

Um 23.15 Uhr sei dann aber die Meldung durch den Sanitätsdienst gekommen, dass die vermisste Schwimmerin wieder aufgetaucht sei. Somit hätten die Einsatzkräfte ihre Anfahrt und Suche abgebrochen.