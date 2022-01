Der Verein Haus und Grund Radolfzell-Stockach hat einen neuen Vorsitzenden. Richard Christ, von Beruf Marktdirektor der Abteilung Baufinanzierung bei der Sparkasse Hegau-Bodensee, wurde von den Mitgliedern zum neuen Vorsitzenden gewählt. Darüber informiert der Verein in einer Pressemitteilung.

Christ folgt auf Stephan Schilling nach. Nach über 40-jähriger Tätigkeit im bei Haus und Grund Radolfzell-Stockach hatte sich Schilling aus seiner aktiven Tätigkeit im Verein zurückgezogen und nicht mehr für die Wahl zum ersten Vorsitzenden kandidiert. Der Rechtsanwalt war seit 2003 Vorsitzender und hatte zuletzt noch das 100. Jubiläum des Vereins organisiert.

Geschäftsführer steigt zum Vorsitzenden auf

Richard Christ war zuletzt als Geschäftsführer in der Haus und Grund-Vereinsarbeit tätig. Zum neuen Geschäftsführer wurde der Rechtsanwalt Steffen Küntzler gewählt. Er ist seit drei Jahren als Rechtsberater für Haus & Grund tätig. Als zweite Vorsitzende wiedergewählt wurde die Stochacher Steuerberaterin Bettina Martin.

Radolfzell Erst testen, dann in die Kita: Stadt setzt auf Antigen-Schnelltests zuhause Das könnte Sie auch interessieren

Haus und Grund Radolfzell-Stockach versteht sich als örtlicher und regionaler Interessenvertreter der Haus- und Grundeigentümer, wie es in der Pressemitteilung weiter heißt. Der Verein hat circa 1300 Mitglieder und vertritt diese in allen Angelegenheiten, die sich rund um die Immobilie drehen. Insbesondere bietet der Verein Beratung zum Beispiel in den Bereichen Miet- und Wohnungseigentumsrecht, nachbarrechtlichen Angelegenheiten, baurechtlichen Problemen sowie allen weiteren Fragen zum Immobilienrecht an.

Verein hat 101-jährige Geschichte

Gegründet wurde der Verein kurz nach dem Ersten Weltkrieg. 1919 zählte Radolfzell 6418 Einwohner. 1920 verfünffachte sich die Zahl fehlender Wohnungen von 22 auf 110. Um der schwierigen Wohnungslage zu begegnen, schlossen sich 130 Bürger zu einer Interessensvertretung der Haus- und Grundbesitzer zusammen. Im Januar 1921 kam es zur Gründung des Vereins Haus und Grund Radolfzell. Der Honoratiorenverein von einst habe sich mittlerweile aber zu einem modernen Dienstleister gewandelt, so der Verein.