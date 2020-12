In der Schillerstraße in Radolfzell ist jetzt ein Wohnobjekt fertig gestellt worden, dass in zweierlei Hinsicht Zukunft weisend ist. Zum einen handelt es sich um ein klimaneutrales Gebäude und zum anderen finden sich hier Sozialwohnungen, die in Radolfzell dringend notwendig sind. Bei beiden Aspekten handelt es sich um Forderungen, die der Gemeinderat für künftige Wohnprojekte in Radolfzell gestellt hat. In Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung konnte nach nur zwölf Monaten Bauzeit das Zukunft weisende Wohnprojekt in der Schillerstraße umgesetzt werden. In dem neu erstellten Wohnhaus finden sich insgesamt neun Wohnungen in verschiedenen Größen, die dem sozialen Wohnungsbau Rechnung tragen. Mit der Einhaltung strengster Klimaziele (es handelt sich mit dem Standard KfW 40+ um die höchstmögliche Energieeffizienzklasse) ist das Gebäude schon heute im Zielfenster der Energieeinsparverordnung (EnEV) für das Jahr 2050. Von diesen Vorteilen profitieren in den nächsten Jahren und Jahrzehnten bis zu 34 Bewohner (siehe Infokasten). Zehn Jahre lang wird der Wohnraum subventioniert, so dass der Mietpreis lediglich 6,60 Euro (ohne Nebenkosten) pro Quadratmeter beträgt. Ein Preis, der bei Neubauten heutzutage praktisch nicht mehr anzutreffen ist.

Modernste Technik

Vor allem technisch begeistert das Mehrfamilienhaus. Eine besondere Kombination von Rohbau und Außenhülle, die mit qualitativ hochwertigen und nachwachsenden oder regenerativen Bau- und Isolierstoffen ausgeführt wurde, sorgt für eine hochwertige Grundlage bei der Ausführung des Objekts. Die Verantwortung für den Rohbau und die besondere Dachkonstruktion übernahm die Firma Markus Kiewel GmbH Nenzingen, unterstützt durch die Firma Mauch Wahlwies. Ein hochwertiges Techniksystem bestehend aus Fotovoltaik, Batteriespeicher, Wärmepumpe und Lüftung mit Wärmerückgewinnungssystem sind die Voraussetzung für die Umsetzung eines solchen Projektes. Die Ausführung der Lüftungsanlage, Heizung und der gesamten Sanitärinstallation wurde durch die Firma Schäuble umgesetzt. Von der Firma Elektro Buhl GmbH kam die intelligente Elektrotechnologie in das Gebäude.

Für die Stromproduktion, die Speicherung und Abrechnung sind die Stadtwerke Radolfzell zuständig. Die Bewohner verbrauchen den von der PV Anlage erzeugten Strom direkt im Haus. Hier beschreiten sowohl Vermieter als auch die Mieter eine Vorreiterposition in Sachen Energiewende. Reicht der erzeugte Strom nicht aus, wird der Reststrom selbstverständlich aus dem Netz der Stadtwerke Radolfzell GmbH geliefert. Mieterstrom ist eine nachhaltige Art der Energieproduktion und treibt die dezentrale Energiewende für mehr Klimaschutz voran.

Die Stromerzeugung erfolgt auf der Dachfläche des Objekts durch eine Photovoltaikanlage und einer Generatorenfläche von 107,4 Quadratmetern, bestehend aus 66 Modulen, und erzielt einen Jahresertrag von rund 20¦000 Kilowattstunden. Pro Jahr werden hier somit etwa 12¦000 kg CO2-Emissionen vermieden. Ein Batteriespeichersystem mit 20 Kilowattstunden sorgt dafür, dass der erzeugte Strom auf die Verbrauchszeiten der Mieter verteilt werden kann.

Hohe Behaglichkeit

Durch die zentrale Be- und Entlüftung ist die Behaglichkeit in dem Gebäude sehr hoch. Die Räume sind immer frisch belüftet, so kann kein Schimmel entstehen. Lärm und Allergene bleiben draußen. Die integrierte Wärmerückgewinnungsanlage hat einen Wirkungsgrad von 80-90 Prozent und unterstützt hier die Heizung im Winter sowie den Wärmeschutz im Sommer. Bei einem Gebäude dieser Qualität entfallen rund 50 Prozent des Energieverlustes auf das Lüften. Durch den Einsatz der Wärmerückgewinnungsanlage besteht die Möglichkeit, 80 Prozent der Wärme auf die Zuluft zu übertragen. Abgerechnet wird über eine moderne Anlage, die von den Stadtwerken Radolfzell betrieben wird. Kombiniert mit einem Glasfaseranschluss der Stadtwerke, über den alle Daten im Haus, wie Internet, Telefonie und TV abgerufen werden können, ist das „Haus Caramelle“ für alle zukünftigen Themen gerüstet.

Projektdaten

2,2 Millionen Investitionssumme, Bauzeit 12 Monate, 9 Wohnungen davon drei 3-Zimmer-Wohnungen, zwei 3-Zimmer-Wohnungen und vier 4- Zimmer-Wohnungen, 9 Familien, insgesamt 34 Bewohner, 10 Jahre geförderter Wohnraum, Kaltmiete 6,60 Euro pro Quadratmeter, Energiestandard KfW 40+