von Marina Kupferschmid

Eigentlich wollte Marilena Mangili um ihr Betriebsjubiläum kein Aufhebens machen. „Der Kundenansturm nach wochenlanger Schließung und auch die Abstandsregeln sind einfach kein guter Zeitpunkt zum Feiern“, betont sie.

Umso größer war die Überraschung, als die drei Mitarbeiterinnen ihrer Chefin einen großen Blumenstrauß überreichten.

Die Jubilarin hat allen Grund, stolz zu sein. Ihren Salon „Hairdesign by Marilena“ gibt es seit 25 Jahren. Mehr als 60 Prozent ihrer Kunden kommen schon genau so lange in das Friseurgeschäft in der Dorfbachstraße, das ein wichtiger Teil der örtlichen Infrastruktur ist.

Vor fünf Jahren komplett saniert

Erst vor fünf Jahren hat Marilena Mangili den Salon komplett saniert und in diesem Zuge in modernes, nachhaltiges Mobiliar mit rückengesunden Friseurstühlen investiert sowie in eine Wellness-Waschstation mit integrierter Massageeinrichtung für den Rücken.

„Für mich bedeutet Nachhaltigkeit auch kontinuierliche Mitarbeiterausbildung“, unterstreicht die Friseurmeisterin, die mit ihrem Team regelmäßig auf Fortbildungen geht und hausinterne Seminare veranstaltet.

„Wir möchten unseren Kunden sowohl von den Inhaltsstoffen als auch von der Produkttechnologie hochwertige Qualität für gesundes, schönes Haar liefern“, betont Marilena Manigili. Sie übt ihren Beruf mit Leidenschaft aus, das spürt man bei jedem Wort.

Seit vier Jahren ist sie Vorstandsmitglied der Friseurinnung Westlicher Bodensee. Sie selbst bildet seit Jahren viele junge Menschen aus. Ihre frühere Auszubildende, Verena Goede, arbeitet inzwischen als Friseurmeisterin in ihrem Team.

Ausbildung auch für Mütter

Auch für Neues ist die Jubilarin offen. In den schwierigen Pandemie-Zeiten hat sie eine neue Lehrstelle in Teilzeit geschaffen, „damit auch Mamis noch eine Chance haben, eine Ausbildung zu machen“, unterstreicht sie.

So gehöre seit vergangenem Jahr Auszubildende Katrin Decembrino, 34 Jahre alt, und Mutter von vier Kindern, zum Team. „Das schönstes Geschenk sind meine Kunden, die mir die Treue halten. Wir brauchen jeden“, macht sie deutlich.