von Gerald Jarausch

Seit Montag haben in der Radolfzeller Innenstadt wieder die meisten Einzelhändler ihre Geschäfte geöffnet. Während die gastronomischen Betriebe weiterhin geschlossen bleiben, dürfen Eisdielen zumindest an der Theke Eis unter Einhaltung der Vorschriften zur Eindämmung der Corona-Pandemie verkaufen. Entsprechend erfreut zeigt sich unter anderem Marco Martina vom Eis-Stehcafé „Fernando“ in der Seestraße. „Das war ein sehr anstrengendes Geschäft“, sagt er im Rückblick auf die vergangenen Wochen. In seinem Gewerbe ist vor allem das Frühjahr besonders wichtig. An den ersten warmen Tagen – und davon gab es in den vergangenen Wochen etliche – bilden sich im Normalfall lange Schlangen vor dem Verkaufstresen.

Hoffnung auf Vernunft der Menschen

Um die für ihn wichtige Zeit zumindest partiell aufrecht zu halten, hat Marco Martina nicht nur jeden Tag gearbeitet, sondern auch die Ware an seine Kunden direkt ausgeliefert. „Das war sehr reduziert, aber wir wollten präsent sein“, erklärt er. Mit der Öffnung der Eisdiele sind seit Wochenbeginn etliche Kunden vorbeigekommen. Besonders beeindruckt zeigt sich Martina über deren Disziplin. „Das habe ich mir chaotischer vorgestellt“, gibt er zu. Um die Abstandsregeln zueinander einzuhalten und den gesamten Verkaufsvorgang möglichst kontaktlos ablaufen zu lassen, wurden klare Regeln aufgestellt. Es gibt Markierungen auf dem Boden, es gibt einen getrennten Ein- und Ausgang und die Übergabe der Ware sowie das Bezahlen erfolgt hinter einer Plexiglasscheibe. Für die Zukunft wünscht sich Marco Martina vor allem eins: „Ich hoffe, dass die Leute vernünftig bleiben. Wenn wir noch einmal schließen müssten, wäre das katastrophal“, sagt er.

Onlineverkauf funktioniert nicht überall

Das gilt auch für die anderen Einzelhändler in der Stadt, denn durch die Schließung ihrer Geschäfte ist allen der Umsatz weggebrochen. Während sich mancher auf das Internet gestürzt hat, um dort seine Waren feilzubieten, musste zum Beispiel Carolin Engel vom gleichnamigen Hutgeschäft in der Seestraße feststellen, dass das in ihrem Fall überhaupt nicht funktioniert. „Hüte muss man anprobieren und man braucht eine Auswahl“, erklärt sie. Dankbar hat sie sich auf das SÜDKURIER-Portal #SKverbindet gestützt, um dort ihre Hüte an die Kunden zu bringen. Doch das Angebot wollte einfach nicht zünden.

Carolin Engel vom gleichnamigen Hutgeschäft verkauft ihre Hüte derzeit mit Mundschutz. Die selbst gefertigten Stücke gibt sie den Kunden bei einem Kauf auch noch gratis dazu. | Bild: Jarausch, Gerald

Daher ist sie froh, nun wieder das Geschäft geöffnet zu haben. „Bereits am Montag waren wir gut besucht“, erläutert sie. Um die Abstände einzuhalten, wurde jeweils nur ein Kunde hereingelassen. „Das war wie beim Arzt – einer nach dem anderen“, berichtet Carolin Engel.

Masken werden ab 27. April Pflicht Seit Montag dürfen in Baden-Württemberg Geschäfte bis zu einer Größe von 800 Quadratmetern wieder geöffnet werden. In Radolfzell sind damit fast alle Händler (außer dem Kaufhaus Kratt) berechtigt, ihre Verkaufsräume wieder zu öffnen. Ab der kommenden Woche schreibt die modifizierte Coronaverordnung das Tragen eines Mundschutzes beim Einkaufen und im öffentlichen Personenverkehr vor. Einfache Atemmasken dienen vor allem dem Schutz der Mitmenschen. (ja)

Sie hat in den vergangenen Wochen nicht nur zahlreiche Mundschutzmasken für ihre Kunden genäht, sondern trägt selbst auch eine, wenn sie im Kundengespräch ist. In den vergangenen vier Wochen hat sie nach eigenem Bekunden verschiedene Phasen durchgemacht. „In der ersten Zeit war das geschenkte Zeit. Da konnte ich Dinge machen, zu denen ich vorher nicht gekommen bin“, erzählt sie. Später stellte sich dann aber doch die wirtschaftliche Sorge ein. Daher ist sie „sehr dankbar dafür, dass ich die Soforthilfe erhalten habe“, sagt Carolin Engel.

Schuhmachermeister Wolfgang Uhl hinter seiner Ablagebox: Weil sein Geschäft zu eng ist, lässt er Kunden nur bei Bedarf über den Seiteneingang eintreten. | Bild: Jarausch, Gerald

Schuhmachermeister Wolfgang Uhl hat seit Wochen eine Holzbox vor dem Eingang seines Geschäftes in der Poststraße, in die Kunden ihre reparaturbedürftigen Schuhe legen können. Die Kiste bleibt vorerst dort, obwohl seine Geschäft nun geöffnet ist. „Ich lasse Kunden nur einzeln über den Seiteneingang herein“, lässt er wissen und führt weiter aus: „Sonst kann ich keinen Sicherheitsabstand garantieren.“

Selbst nach Skiurlaub in Quarantäne

Uhl war nach einem Skiurlaub in Österreich in einer zweiwöchigen Quarantäne. Überhaupt verhält er sich sicherheitshalber vorsichtig. „Wir sind drei Generationen im Haus und haben gefährdete Personen dabei, aber wir bleiben guter Dinge“, sagt Wolfgang Uhl. Nun hofft er, dass die Lockerungen sich am Ende nicht nachteilig für alle Menschen auswirken.