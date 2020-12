Hermann Kratt ist in Eile. Mit einem Karton Kopierpapier im Arm läuft der Geschäftsführer des gleichnamigen Kaufhauses durch die Radolfzeller Höllstraße. Er liefert Ware aus – denn Abholungen bei stationären Einzelhändlern sind in Baden-Württemberg während des aktuellen Lockdowns bis auf ein paar Ausnahmen verboten. Die Händler dürfen den Kunden die Ware lediglich bringen oder sie bringen lassen. Hermann Kratt ist von dieser Regel alles andere als begeistert: „Das macht es uns sehr schwer“, sagt er.

Generell habe er Verständnis für die Schließung des Einzelhandels. „Corona ist eine Gefahr“, sagt er, und als Händler leiste man beim Kampf gegen das Virus seinen Beitrag. Die Schließung sei seiner Meinung nach nur zum falschen Zeitpunkt gekommen, er hätte sich eine Verlängerung der Öffnung bis zum 18. Dezember gewünscht. Das wirkliche Problem sei aber der fehlende Abholservice. Denn das Kaufhaus Kratt biete alternativ zwar einen Lieferservice an, „wann immer es irgendwie möglich ist“.

Lockdown Der aktuelle harte Lockdown äußert sich in Baden-Württemberg durch zahlreiche Geschäftsschließungen: So müssen Einzelhändler bis auf Ausnahmen bis Januar vorerst zu machen. Geöffnet bleiben dürfen lediglich Geschäfte mit Produkten für den täglichen Bedarf, unter anderem etwa Drogerien, Lebensmittelmärkte, Autowerkstätten, Optiker, Reinigungen, Waschsalons, Sanitätshäuser und Tierbedarf- und Futtermärkte. Geschlossene Einzelhandelsbetriebe dürfen keinen Abholdienst anbieten, weil Menschenansammlungen befürchtet werden, allerdings dürfen die Händler ihre Produkte ausliefern. Baumärkte und Verkaufsstätten für Baustoffe und Gartenbedarf dürfen laut der Landesregierung ausschließlich für gewerbliche Kunden einen Abholservice einrichten.

Allerdings sei das eben nicht immer der Fall. Was etwa, wenn jemand ein einziges Knäuel Wolle in Böhringen braucht? Oder jemand nicht genau weiß, welche Art von Topf er kaufen will, und ihm mehrfach Auswahlmöglichkeiten gezeigt werden müssen? „Wir versuchen gerade, den Kundenservice und die Wirtschaftlichkeit unter einen Hut zu bringen“, schildert Hermann Kratt die Schwierigkeiten.

Schlangenbildung würde es laut Kratt nicht geben

Dabei habe man sich vor dem harten Lockdown bereits Gedanken darüber gemacht, wie ein Abholservice im Kaufhaus umzusetzen gewesen wäre, so Kratt. Über den Schreibwareneingang und unter Einhaltung der Hygiene-Regeln habe man diesen anbieten wollen. Das Ordnungsamt habe das Konzept bereits für gut befunden – die Entschlüsse der Landesregierung habe allem schließlich ein jähes Ende bereitet.

Bild: Marinovic, Laura

Für Bedenken der Landesregierung, beim Abholen der Ware könnten sich lange Schlangen vor den Geschäften bilden, die für zusätzliche Kontakte sorgen, hat Hermann Kratt nur bedingt Verständnis: „Das hätte man regeln können“, sagt er. Mit den Kunden hätte man einzelne Termine ausmachen und die Lage damit entzerren können. Außerdem ist er sich sicher, dass es bei ihm gar keine Schlangen gegeben hätte. „Die Erfahrung haben wir im Frühjahr gemacht“, als während des ersten Lockdowns ein Abholservice angeboten wurde.

Als ungerecht empfindet Hermann Kratt außerdem die Tatsache, dass andere Geschäfte wie etwa Drogeriemärkte, die mehr als nur Alltagsbedarf anbieten, auch während des Lockdowns öffnen dürfen, während Händlern wie ihm lediglich der aufwändige und eingeschränkte Lieferservice bleibt. „Damit macht man die Großen größer und den Fachhandel trifft es hart“, sagt er.

Hauptgeschäftszeiten liegen im Lockdown

Dabei war das Jahr für Einzelhändler wie Hermann Kratt ohnehin schon schwer genug: Schon im Frühjahr musste das Kaufhaus schließen, dadurch ging damals das laut Kratt sonst gut laufende Ostergeschäft verloren. Jetzt trifft es die Zeit der Weihnachtseinkäufe. „Dabei hatten wir die Schließung im Frühjahr fast aufgeholt, jetzt wirf es uns natürlich wieder zurück“, berichtet der Geschäftsführer. Mit wie viel Verlust das Kaufhaus Kratt das Jahr voraussichtlich abschließen wird, sei noch nicht ganz klar – hochgerechnet verliere man im Dezember voraussichtlich 30 Prozent Umsatz, „aufs Jahr gesehen werden es zwischen 15 und 20 Prozent sein.“ Und die Corona-Hilfe greife auch nur bedingt: Nach der Überbrückungshilfe gebe es erst bei Umsatzrückgängen ab 30 Prozent eine anteilige Erstattung der Fixkosten.

Einzelhändler brauchen eine baldige Öffnung

Um am Ende des harten Lockdowns, der nach aktuellem Stand bis zum 10. Januar dauern soll, wieder in vollem Umfang für die Kunden da zu sein, hat das Kaufhaus Kratt beschlossen, anstehende Aufgaben wie die Inventur jetzt durchzuführen und nötige Vorbereitungen zu treffen. Ob eine Öffnung Anfang Januar dann aber wirklich kommt oder der Lockdown verlängert wird, steht noch in den Sternen. „Die Hoffnung stirbt zuletzt“, sagt Hermann Kratt zwar – räumt aber gleichzeitig ein, man stelle sich schon darauf ein, im Januar nicht öffnen zu dürfen.

Dabei habe man ein Warenrisiko – da bei Oberbekleidung die Saisonware vorbestellt werden muss, liege die Wintermode nun im Geschäft und kann nicht verkauft werden. Dürfe das Kaufhaus im Januar nicht öffnen, werde es schwer, diese noch zu verkaufen. Und selbst wenn im Januar das Geschäft wieder läuft, sei mit Rabattaktionen zu rechnen, denn der Bedarf nach Winterartikeln sei in dieser Zeit nicht mehr unbedingt da. Zudem werde im Januar bereits die Frühjahrs-Mode geliefert, die ebenfalls vorbestellt werden musste und nun nicht mehr storniert werden könne.

Kaufhaus Kratt steht stabil da

Immerhin: Aktuell stehe das Kaufhaus Kratt trotz der Probleme stabil da. „Wir haben gut gewirtschaftet“, sagt Geschäftsführer Hermann Kratt. „Aber es sollte so schnell wie möglich weiter gehen“ – nicht nur zum Wohl der Einzelhändler, sondern auch zum Wohl der Industrie: „Wenn wir die Artikel nicht verkaufen, muss die sie ja auch nicht mehr produzieren.“ Sollten Geschäfte oder auch die ebenfalls von Corona gebeutelte Gastronomie bei einer ausbleibenden Besserung irgendwann schließen müssen, hätte das laut Hermann Kratt auch für die deutschen Innenstädte Folgen: Diese würden dann aussterben.