Hinter dem Tierheim Radolfzell liegt eine harte Zeit: „Bei uns war es definitiv ein schweres Jahr“, bilanziert Julia Bierbach, Vorsitzende des Radolfzeller Tierschutzvereins, der die Einrichtung betreibt. Dafür verantwortlich ist nicht ausschließlich die Corona-Pandemie, die derzeit in fast allen Bereichen des Lebens für Probleme sorgt.

Anfang des Jahres verstarb der damalige Vorsitzende Berthold Keller überraschend im Alter von 64 Jahren. Ein großer Verlust, und eine große Herausforderung, wie Julia Bierbach erklärt: Schnell musste der Vorstand neu organisiert und der Tierschutzverein weiter geführt werden. Zusätzlich seien es in diesem Jahr „abnormal viele Katzen“ gewesen, die das Tierheim aufgenommen habe. Zum Teil habe man 36 Tiere gleichzeitig betreut, normal seien sonst etwa 15 bis 20. Weil die nötigen Kapazitäten im Katzenhaus fehlten, habe man das Hasenhaus und die Krankenstation umbauen müssen.

Berthold Keller, der ehemalige Vorsitzende des Tierschutzvereins, starb überraschend Anfang des Jahres. | Bild: Jarausch, Gerald

Einsätze unter Hygiene-Regeln

Dennoch – die meisten Probleme entstanden durch Corona. Einsätze etwa mussten an die aktuellen Bedingungen angepasst werden, die Tierschützer mussten mit mehreren Autos unterwegs sein, zudem habe man Teams gebildet, um sich untereinander nicht zu sehr zu mischen. Außerdem mussten auch die Tierschützer die Hygiene-Regeln einhalten. Gar nicht so einfach: „Gehen Sie mal mit Maske und Mindestabstand Katzen fangen“, schildert Julia Bierbach die Herausforderungen.

Zudem führten die Hygiene-Regeln zu personellen Problemen. „Wir organisieren uns normalerweise viel mit Ehrenamtlichen“, erklärt die Vorsitzende des Tierschutzvereins. Weil sich aber während des Lockdowns im Frühjahr und aktuell außer dem Vorstand und den wenigen Angestellten niemand auf dem Gelände des Tierheims aufhalten durften, fehlten diese in dieser Zeit.

Mit den ausgefallenen Veranstaltungen fehlt auch das Geld

Zudem fehlte das Geld: Normalerweise organisiere das Tierheim mehrmals im Jahr Tage der offenen Tür, Kuchenverkäufe und ähnliche Aktionen. Außerdem wurden gerne etwa Bewohner aus dem Altenheim gerne ins Tierheim eingeladen. „Das ist jetzt alles ausgefallen“ – und damit auch Einnahmen und Spenden. Auch Geld, das das Tierheim sonst durch die Unterbringung und Versorgung von Pensionstieren einnimmt, fehle, denn die Menschen seien durch Corona schließlich gar nicht weggefahren. Geplante Wartungsarbeiten wie eine Dachreparatur oder ein ordentlicher Anschluss der Regelfallrohre müssen darum nun erst einmal warten.

Dabei bleiben die Ausgaben weiter bestehen – und die waren zum Teil sehr hoch. „Wir mussten tief in die Tasche greifen für Schutzanzüge, Masken, Handschuhe und Desinfektionsmittel“, sagt Julia Bierbach. Zudem hätten die Schutzanzüge zum Teil Lieferzeiten von zwölf Wochen gehabt, weil durch Corona der Bedarf so hoch gewesen sei. „Überziehschuhe waren auch immer aus, dann mussten wir über Wochen Plastiktüten überziehen.“

Und damit nicht genug. „Wegen Corona konnten wir auch gar nicht groß vermitteln“, ergänzt Julia Bierbach. Während des ersten Lockdowns musste das Tierheim schließen, auch aktuell ist es nicht geöffnet. Zudem konnte man in der Zeit wegen der Pandemie auch keine Kontrollen durchführen, bei denen überprüft wird, ob die Bedürfnisse der Tiere in ihrem neuen Zuhause auch erfüllt werden.

Neben anderen Helfern haben auch Schüler des Nellenburg Gymnasiums in Stockach haben dem Tierheim viele Sachspenden zukommen lassen. | Bild: Marinovic, Laura

Große Hilfsbereitschaft

War am Jahr 2020 also alles schlecht? Mitnichten. Denn zum einen durfte das Tierheim über die Sommermonate öffnen und habe in dieser Zeit vor allem Katzen schnell vermitteln können, so Bierbach. Und gerade noch rechtzeitig habe man es vor dem aktuellen Lockdown geschafft, für viele Tiere einen neuen Besitzer zu finden. Für besonders viel Freude sorgte aber die Hilfsbereitschaft, die dem Tierheim in diesem Jahr entgegenschlug.

So habe sich etwa der Deutsche Tierschutzbund eingeschaltet, als man im Tierheim Radolfzell für acht kranke Katzen keine Unterbringungsmöglichkeiten hatte. Die Organisation habe Tierheime in ganz Deutschland kontaktiert und von dem Problem berichtet – und ein Tierheim in Bremen sei zur Hilfe geeilt und habe die Katzen aufgenommen.

Von Marion Merkler gab es für das Tierheim Kalender, die verkauft werden können. | Bild: Marinovic, Laura

Und dann sei da noch eine alte Dame gewesen, die für das Tierheim Socken strickte, die dieses wiederum verkaufen konnte. Zudem habe der Friseursalon Haarfee in Radolfzell eine Tombola für sie angeboten und das Restaurant Gio‘s in Friedingen einen Teil der Einnahmen an das Tierheim gespendet. „Dabei haben gerade diese Unternehmen aktuell ja auch Probleme“, zeigt sich Julia Bierbach gerührt.

Weitere Unterstützung kam unter anderem von der Hundetrainerin Miriam Maus aus Hilzingen, die sich einmal wöchentlich der Tiere annahm, weil der Tierschutzverein mit ihnen wegen Corona nicht mehr trainieren gehen kann. Zudem habe man sehr viele Sachspenden bekommen, freut sich Julia Bierbach. „Das war echt toll.“