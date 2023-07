Das Wetter scheint dem Hausherrenfest hold zu sein: Nicht nur am Sonntagmorgen war der Himmel rechtzeitig zum Hochamt auf dem Marktplatz aufgerissen, auch am Hausherrenmontag konnten die Pilger der Mooser Wasserprozession den Sonnenstrahlen über Radolfzell entgegenrudern. Zuvor hatte ihr Morgen sehr früh begonnen: Wer eines der Boote steuerte, musste laut Bürgermeister Patrick Krauss bereits um sechs Uhr in der Früh noch letzte Hand an die schmückenden Bögen aus Eichenlaub legen und frische Blumen daran befestigen.

Prozession durch Moos: Gemeinsam geht es für die Mooser nach der morgendlichen Andacht in der Kirche zum Hafen, wo die Boote warten. | Bild: Marinovic, Laura

Die restlichen Pilger kamen erst zu einer kurzen Andacht in der Mooser Kirche zusammen, ehe es im Anschluss angeführt von den Ministranten und den Pfarrern Stefan Hutterer und Wolfgang Gaßmann, durch die Straßen zum Hafen ging, wo bereits die Boote warteten.

Moos/Radolfzell Pilgerfahrt über den See: Bilder von der Mooser Wasserprozession Das könnte Sie auch interessieren

Neues aber bekanntes Gesicht an Bord

Bei milden Temperaturen und ruhigem Wasser sowie einem kurzen Stopp auf dem See zum gemeinsamen Singen konnte die Wasserprozession mit 16 Ruderboote und vier Weidlingen, also größeren Flachbooten, sowie dem motorbetriebenen Prozessionsschiff mit geistlicher und weltlicher Prominenz nach Radolfzell übersetzen. Mit an Bord war auch neues Gesicht: Jürgen Maas, der erst seit Januar Bürgermeister von Gaienhofen ist, ließ es sich nicht nehmen, seinen Mooser Kollegen auf der Prozession zu begleiten.

Sogar die Polizei hat sich herausgeputzt: Auch am Einsatzboot sind Blumen befestigt. | Bild: Marinovic, Laura

Begleitet wurden die Pilger von mehreren Menschen in Privatbooten sowie einem Polizeiboot, das entsprechend des Anlasses ebenfalls mit mehreren Sonnenblumen geschmückt worden war.

Geschichte der Wasserprozession Die Tradition der Mooser Wasserprozession ist auf eine verheerende Viehseuche im Jahr 1796 zurückzuführen. Die Mooser Bauern pilgerten damals in ihrer Not nach Radolfzell, um dort die Heiligen Hausherren Theopont, Senesius und Zeno um Hilfe anzurufen. Tatsächlich wurden die Mooser Bauern von der Viehseuche bewahrt und so gelobten sie, künftig jährlich nach Radolfzell zu pilgern. Seit 1926 setzen die Mooser nun mit dem Boot über den See.

Trotz idealer Wetterbedingungen erreichten die Mooser Boote das Radolfzeller Seeufer allerdings erst mit etwas Verspätung erst nach 8.15 Uhr. Empfangen wurden sie nicht nur von OB Simon Gröger und den Pfarrern Heinz Vogel und Alexander Philipp, sondern auch in diesem Jahr wieder von einer geradezu überwältigenden Menschenmenge, die sich versammelt hatte und die geschmückten Boote der Wasserprozession bereits gespannt erwartete.

Empfang am Ufer: Pfarrer Heinz Vogel, OB Simon Gröger und Pfarrer Alexander Philipp erwarten die Pilgerfahrer bereits. | Bild: Jarausch, Gerald

Auf den Empfangsgesang der Menge mussten die Pilger allerdings bis nach ihrer Anlandung warten.

Moos Bilder von der Mooser Wasserprozession Das könnte Sie auch interessieren

Nach einer Ansprache am Ufer ging es im Anschluss zu Fuß in feierlicher Prozession zum Münster, wo im Gegensatz zum vergangenen Jahr dank fortgeschrittener Sanierungsarbeiten nicht mehr unter einem Gerüst gefeiert werden musste.