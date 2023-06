Radolfzell vor 1 Stunde

Großer Einsatz in der Eisenbahnstraße: In einem Dach bricht ein Feuer aus

Am späten Samstagabend hat es in der Eisenbahnstraße in einem Mehrfamilienhaus gebrannt. Die Anwohner konnten die Flammen jedoch schon vor dem Eintreffen der Feuerwehr löschen.