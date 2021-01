Ein Mädchen hat sich ein Kuscheltier oder eine Puppe gewünscht. Ein Junge wollte ein Lexikon. Die Liste der Weihnachtswünsche, die der Radolfzeller Ortsverein der Arbeiterwohnfahrt (AWO) mit der Kinderlächeln-Aktion erfüllte, ist lang. Und doch seien es bescheidene Wünsche gewesen: „Ich glaube keines der Geschenke lag über einem Wert von 15 Euro“, sagt Katharina Gätjens von der AWO, die die Kinderlächeln-Aktion seit über zehn Jahren mit organisiert.

Und weil die Geschenke an Kinder aus sozial schwachen Familien und aus dem Asylheim gingen, seien die 15 Euro eben doch viel. Und für manche Familien nicht leistbar. Gerade deshalb ist Katharina Gätjens besonders stolz auf die Radolfzeller und auf das Kaufhaus Kratt und die Buchhandlung am Obertor, die die Besorgung der Geschenke möglich machten. Denn von Ende November bis kurz vor Weihnachten sei in beiden Läden je ein Wunschbaum aufgestellt worden. An dessen Zweigen baumelten kleine Kärtchen, jeweils mit dem Wunsch eines Kindes.

Großer Aufwand beim Zuordnen und Verpacken

Geschenke habe es letztendlich viele gegeben. Berge davon seien bei der Arbeiterwohlfahrt gelandet, sagt Katharina Gätjens. Sie war eine von sieben Seniorinnen, die im Mehrgenerationenhaus unter Corona-Bedingungen die Geschenke in Eigenregie zuordneten und verpackten. „Ein Mordsaufwand, aber wir machen das gerne“, betont Katharina Gätjens.

Gerlinde Toelke, Maria Keller und Hannelore Jäger (von links nach rechts) beim Verpacken der Geschenke. | Bild: AWO Radolfzell

Auch, wenn es anfänglich schon ein komisches Gefühl gewesen sei, die Aktion mitten in der Corona-Pandemie zu starten. „Normalerweise übergeben wir die Geschenke während einer kleinen Adventsfeier“, berichtet sie. Auf der werde dann gesungen, es würden Gedichte rezitiert, die Kinder kämen mit ihren Familien und man genieße die Atmosphäre.

Allerdings fiel die Adventsfeier 2020 Corona zum Opfer, die AWO musste die Geschenke an den Pforten der sozialen Einrichtungen und des Asylheims abgeben. Katharina Gätjens findet das schade, sagt aber auch: „Wir wollten das im Rahmen unserer Möglichkeiten trotzdem machen.“