Ein vermisster Schwimmer am Mindelsee sorgt seit Mittwochabend, 6. September, für einen größeren Feuerwehr- und DLRG-Einsatz im Radolfzeller Ortsteil Möggingen. Laut Bericht der Feuerwehr Radolfzell am Donnerstag habe eine Angehörige einen vermissten 69-Jährigen gemeldet. Der See sei anschließend mit drei Einsatzbooten von Feuerwehr und DLRG abgesucht worden. Zusätzlich sollen ein Hubschrauber der Schweizerischen Rettungsflugwacht REGA sowie ein Polizeihubschrauber mit Wärmebildkamera zum Einsatz gekommen sein.

Einsatz von Drohnen und Tauchern

Im weiteren Verlauf sei der See mit einer Drohne sowie Einsatztauchern abgesucht worden. Auch ein Wasserspürhund der DLRG hat laut Bericht der Feuerwehr von einem Boot aus die Seeoberfläche abgesucht. Parallel habe ebenfalls ein Absuchen des Seegrunds mit zwei Sonargeräten der Feuerwehren Radolfzell und Konstanz stattgefunden.

Radolfzell Badeausflug mit Folgen: DLRG sucht vermisste Schwimmerin am Rande des Hausherrenfestes Das könnte Sie auch interessieren

Leider habe der vollumfängliche Einsatz aller zur Verfügung stehenden Suchmethoden keinen Erfolg gebracht, meldet die Feuerwehr. Die Suche wurde nach rund vier Stunden erfolglos abgebrochen. Die Angehörige des Vermissten wurde vom Rettungsdienst und der Notfallseelsorge betreut.

Die Polizei hat die Suche nach dem Vermissten am Mindelsee am Donnerstagvormittag fortgesetzt. Katrin Rosenthal, Sprecherin des Polizeipräsidiums Konstanz teilte auf Nachfrage mit: „So lange es noch Hoffnung gibt, werden wir weiter suchen.“

Polizeitaucher suchen nach dem Körper

Auch am Freitag, 8. September, dauert die Suche nach dem Vermissten an. Polizeitaucher sind am Vormittag wieder im Mindelsee unterwegs, wie Polizeisprecherin Katrin Rosenthal mitteilt. Hoffnung, den Mann lebend zu finden, habe man aber nicht mehr. Die Einsatzkräfte würden nun nach der Leiche des Mannes suchen und versuchen, diese zu bergen.