Radolfzell vor 2 Stunden

Schwimmer vermisst! Große Suchaktion am Mindelsee mit Hubschraubern

Mit allen zur Verfügung stehenden Mittel haben Feuerwehr und DLRG am Mittwoch am Mindelsee einen Schwimmer gesucht. Auch Sonargeräte und ein Wasserspürhund kamen zum Einsatz. Die Suche dauert auch am Donnerstag an.