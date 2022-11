Gelegenheit Bilanz zu ziehen hatten die Mitglieder des Radolfzeller SPD-Ortsvereins jüngst bei ihrer Mitgliederversammlung im Naturfreundehaus. Der Vorsitzende Hannes Ehlerding skizzierte dabei verschiedene kommunale Themen und vom Ortsverein initiierte Veranstaltungen.

Energiewende und Krieg im Fokus

Besonders hervorgehoben wurden vom Vorsitzenden der „außerordentlich gut besuchte“ Zukunftsdialog im Milchwerk zur Energiewende vor Ort, die Friedensdemonstration durch die Innenstadt, anlässlich des Angriffskriegs Russlands in der Ukraine, sowie die Verleihung des Bürgerpreises an die Innere Abteilung des Hegau-Bodensee-Klinikums Radolfzell.

Gleich mehrfach wurde die Arbeit des Vorstandes während der Veranstaltung hervorgehoben und fand großes Lob und Anerkennung. Aus den Reihen der anwesenden Genossinnen und Genossen war eine insgesamt zustimmende Haltung zur Politik der SPD auf Bundesebene zu vernehmen, wobei auch kritische Stimmen gehört und diskutiert wurden.

Breite Bürgerbeteiligung als Erfolgsschlüssel

Insbesondere eine wirksame und somit erfolgreiche Kommunikation wurde dabei, auch als Blaupause für die Kommunalpolitik, in den Vordergrund gestellt: In Gesprächen zu kommunalen Themen wie der Weiterführung des Zukunftsdialogs oder der Stadtentwicklung wurde deutlich, dass eine breite Bürgerbeteiligung hierbei als ein wichtiger Schlüssel zum Erfolg angesehen wird. Auch Neuwahlen für zwei Vorstandsämter standen an. Gewählt für das Amt des Pressesprechers wurde Niklas Heilmann, neue Schriftführerin ist Veronika Conz.

Ebenso sollten insgesamt sieben Jubilare an diesem Tag für ihre langjährige Mitgliedschaft geehrt werden. Anwesend waren Axel Schneider (40 Jahre Parteizugehörigkeit) und Heinz-Günter Dickel (50 Jahre Parteizugehörigkeit). Beide nahmen die Ehrungen mit Freude entgegen und berichteten anschaulich aus der Zeit der Aufnahme ihrer Parteimitgliedschaft. Neben einer sich weiter verfestigenden Zusammenarbeit mit der SPD auf der Höri wurde eine Klausurtagung für Januar 2023 beschlossen.