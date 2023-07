Die Beratungen zur Mittelanmeldung für den Haushalt 2024 standen im Mittelpunkt der jüngsten Sitzung des Mögginger Ortschaftsrats. Im Beisein von Oberbürgermeister Simon Gröger und Vertretern der Stadtverwaltung informierte Ortsvorsteher Ralf Mayer über eine große Investition, die auf den Ortsteil zukommen wird: eine neue Verkehrsmessungsanlage. Im Vorfeld der Sitzung war Mayer von Frank Mattes von der Straßenverkehrsbehörde informiert worden, dass die bestehende Anlage künftig nicht mehr gewartet werden kann, da die Technik nicht mehr unterstützt wird.

So teuer wird es

„Wir wollen auch weiterhin eine Verkehrsberuhigung und müssen entsprechend für einen Ersatz planen“, erklärte Ralf Mayer. Über die Optionen und Kosten informierte Frank Mattes die Räte. Während sich die Kosten allein für eine Säule auf 50.000 bis 60.000 Euro belaufen, liegen die Kosten für eine Kamera bei rund 45.000 Euro. Die Abstimmung der Räte fiel einstimmig aus: Künftig sollen zwei Säulen und eine Kamera, die im Wechsel zwischen den Säulen eingesetzt werden kann für die Verkehrsberuhigung sorgen.

Die notwendige Summe von 160.000 Euro wird aber erst für den Haushalt 2025 angemeldet, da die Verkehrsmessung im kommenden Jahr noch mit bestehenden Anlagen erfolgen kann. Auch die Sanierung der Mühlbachstraße steht erst im Jahr 2025 im Haushalt, ebenso die Neugestaltung der Kleingärten am Mindelseeparkplatz.

Keine Grillstelle am Dorfplatz

Für den Haushalt 2024 hingegen sind keine großen Investitionen notwendig: „Wenn ich auf die Übersicht schaue, gibt es nur kleinere Unterhaltsthematiken“, erklärte Ralf Mayer. „Wir haben bereits seit 2007 strategisch geplant und große Projekt wie beispielsweise den Ausbau des Rathausspeichers oder die Einrichtung einer Nachbarschaftshilfe erfolgreich umgesetzt“, sagte Ralf Mayer.

Auch die Sanierung des Mindelseestegs laufe planmäßig, sei aber technisch aufwendig, so Mayer. Eine Grillstelle auf dem Dorfplatz hingegen werde es nicht geben. Die Vorstellung von ersten Plänen eines entsprechenden Pilotprojekts in der vorausgehenden Sitzung habe im Dorf Wellen geschlagen, so dass von weiteren Planung abgesehen werde und das Projekt vom Tisch sei.