Gute Nachrichten für Autofahrer, die ihr Gefährt in Radolfzell abstellen wollen: Bis Ende Juli darf in der Stadt von Montag bis Freitag die ersten zwei Stunden lang kostenlos geparkt werden. Eine Ausnahme bilden Mittwoche, da gilt das Angebot nicht. Wie die Stadtverwaltung auf Anfrage mitteilt, ist die Aktion Teil des kommunalen Programms „Radolfzell öffnet“ und gilt für die öffentlichen Stellplätze in der gesamten Kernstadt.

Ausschlaggebend seien die Corona-Entwicklungen gewesen, die etwa die Öffnung von Gastronomie und Einzelhandel zulassen. Mit der Aktion sollen die Innenstadt belebt und die lokalen Gewerbetreibenden unterstützt werden. Laut Pressesprecher Moritz Schade sei die Anregung von den lokalen Händlern gekommen. „Diese machten auf einen Bedarf zur Unterstützung an umsatzschwächeren Tagen aufmerksam.“

Mit dem kostenlosen Parken werde „coronagerecht eine gleichmäßigere Auslastung der Besuche in der Stadt gefördert“. Mittwochs gelte das Angebot nicht, da dieser Tag als Markttag nach Erfahrung der Händler nicht zu umsatzschwachen Tagen zähle, so Schade. „Zugleich sollen so Besucherströme in der Stadt entzerrt werden.“ Aber könnte die Aussicht auf kostenlose Parkplätze nicht dafür sorgen, dass nun vermehrt Autos in der Radolfzeller Innenstadt unterwegs sind?

„Ein mögliche temporäre Zunahme des Pkw-Verkehrs ist spekulativ“, teilt Moritz Schade mit. Sie wäre aber „vor dem Hintergrund eines sehr gut ausgebauten ÖPNV sowie der stark eingeschränkten Mobilität während der bisherigen Lockdowns hinnehmbar“. Zudem gebe es anlassbezogene Kontrollen des Gemeindevollzugsdienstes.

Und was ist, wenn die Gewerbe vor Ende Juli wieder schließen müssen? Gilt das Angebot auch dann noch? Die Stadt Radolfzell sieht das gelassen: Man gehe davon aus, dass die Corona-Zahlen wegen der zunehmenden Impfquote, der Teststrategie und des beginnenden Sommers bis dahin nicht steigen werden.