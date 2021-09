Radolfzell vor 36 Minuten

Graffiti, Glasscherben und Müll: Schäden an Kohlplatzhütte sorgen für Ärger

Unbekannte haben am vergangenen Wochenende die Kohlplatzhütte beschmiert und Schäden an der Außenwand angerichtet. Derartige Vorfälle sind zuletzt offenbar häufiger aufgetreten. Der Verdacht fällt auf Jugendliche. Der Ortschaftsrat sucht nun nach Lösungen für das Vandalismusproblem und appelliert an die Vernunft der Jugendlichen.