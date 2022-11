Die kommende Fußball-Weltmeisterschaft wird eine ungewöhnliche: Wenn in wenigen Tagen die ersten Spiele beginnen, werden zumindest die deutschen Fans nicht wie sonst üblich im kurzärmeligen Trikot ihre Mannschaft anfeuern und bei sommerlichen Temperaturen zum gemeinsamen Fußballschauen und Grillen einladen können. Die Weltmeisterschaft wird erstmals im Winter ausgerichtet, das Endspiel ist nur wenige Tage vor Weihnachten geplant. Auf eines sollen Fußballbegeisterte allerdings trotzdem nicht verzichten müssen: Public Viewing ist in Radolfzell nämlich an mehreren Orten geplant.

Schon früher wurde gemeinsam Fußball geschaut

Einer davon ist die Remise im Zunfthaus der Narrizella Ratoldi. Der Narrenverein hat schon in der Vergangenheit Public Viewing angeboten, berichtet Zunftmeister Sascha Hain – viele Mitglieder seien selbst Fans und hätten die Spiele ohnehin angeschaut. „Und in der Gemeinschaft schauen ist einfach schöner“, erklärt Hain den Ursprung des Angebots. Und weil es bislang auch gut angenommen worden sei, habe man sich nun entschlossen, Public Viewing auch zur diesjährigen WM anzubieten.

Geplant sei erst einmal die Übertragung der drei Vorrundenspiele mit deutscher Beteiligung. Je nach dem, wie weit Deutschland danach kommt, habe man auch vor, zu weiteren Spielen Public Viewing anzubieten. Allerdings komme das auch darauf an, wie ausgebucht die Remise des Zunfthauses dann sei. Sascha Hain sieht es trotzdem entspannt: „Es bleibt erstmal alles stehen und dann schauen wir mal, wie gut sie spielen.“ Eins steht aber schon einmal fest: „Wir drücken die Daumen, dass sie weit kommen“, versichert Hain.

Snacks und Getränke

Von den Rahmenbedingungen bleibe alles gleich wie zu früheren WM- und EM-Übertragungen: In der Remise sollen Tische und eine große Leinwand aufgebaut werden, zudem soll es Snacks und Getränke geben. Ein paar kleine Änderungen sind aber dennoch geplant – je nach Witterung soll es so auch der Jahreszeit angepasst Glühwein geben.

„Und was ich ganz deutlich vom Stadion in Katar unterscheidet ist, dass es hier nicht klimatisiert ist“, sagt Sascha Hain. Bedeutet: Die Temperaturen fallen entsprechend winterlich aus. Sein Tipp lautet daher: „Warme Kleidung anziehen.“

Vorrundenspiele mit deutscher Beteiligung Die diesjährige Fußball-Weltmeisterschaft beginnt am Sonntag, 20. November. Das erste Spiel mit deutscher Beteiligung steht aber erst am Mittwoch, 23. November an: Um 14 Uhr wird die deutsche Mannschaft dann gegen Japan spielen. Am Sonntag, 27. November, tritt sie danach gegen Spanien an und am Donnerstag, 1. Dezember, um 20 Uhr gegen Costa Rica. Die Achtelfinalspiele beginnen am Samstag, 3. Dezember, die Viertelfinalspiele am Freitag, 9. Dezember. Das Halbfinale ist am 13. und 14. Dezember geplant, das Finale am 18. Dezember – also nur kurz vor Weihnachten.

Geöffnet wird die Remise für das Public Viewing jeweils eine Stunde vor Anpfiff, die Teilnahme ist laut Sascha Hain jedem erlaubt, solange es noch Platz gibt.

Sportverein lädt in den Torkel

Die Narrizella Ratoldi ist aber nicht der einzige Verein, der Public Viewing zur WM auf die Beine stellt. Der SV Liggeringen lädt zum gemeinsamen Fußballschauen in den Liggeringer Torkel ein. „Das läuft über den Verein, aber Ausrichter sind eigentlich die aktiven Fußballspieler“, erklärt der Vorsitzende, Tobias Bader.

Im Jahr 2006, zur Weltmeisterschaft im eigenen Land, habe der Sportverein angefangen, Public Viewing anzubieten. „Seither gibt es das eigentlich zu jeder WM und jeder EM“, so der Vorsitzende. Denn das Angebot sei gut angekommen.

Weitere Übertragungen vorgesehen

Geplant ist im Torkel ebenso wie im Zunfthaus der Narrizella erst einmal die Übertragung der drei Vorrundenspiele mit deutscher Beteiligung, allerdings kündet Bader schon jetzt ab: „Wenn es weiter geht, werden auch die weiteren Deutschlandspiele gezeigt.“

Dazu soll es es eine Art Weihnachtsmarkt mit Verpflegung wie Gulaschsuppe und Punsch geben. „Alles in einem lockeren Rahmen“, so Tobias Bader.

Leinwand auf dem Sportplatz

Ebenfalls mit einem kleinen Weihnachtsmarkt mit Glühwein wird Public Viewing in Markelfingen am Sportheim angeboten. Wie Sportheim-Betreiber Marc Scholter ankündigt, soll direkt auf dem Sportplatz eine große Leinwand aufgebaut werden.

Angeschaut werden können Spiele mit deutscher Beteiligung, aber auch andere, so Scholter: Von Donnerstag bis Sonntag können Fans Vorrundenspiele ab 16 Uhr in Markelfingen auf der großen Leinwand erleben. Und auch danach werden Spiele gezeigt, selbst wenn Deutschland ausscheiden sollte.