Der Mann sei nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen nach einem Flugmanöver in Schwierigkeiten geraten, da eine Windböe dafür gesorgt habe, dass sein Schirm zusammengeklappt sei. Dadurch habe der Gleitschirm schnell an Höhe verloren, so dass der Pilot aus circa 20 bis 30 Metern hart auf den Boden prallt sei und sich dabei schwere Verletzungen im Rückenbereich zugezogen habe.

Er habe selbstständig den Notruf anrufen können, so die Polizei. Der Rettungsdienst habe ihn mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.