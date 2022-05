Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) hat die Beschäftigten der Sozial- und Erziehungsdienste im Landkreis Konstanz zu einem Streik in Radolfzell aufgerufen auf. Dies hat Verdi in einer Pressemitteilung angekündigt. In Singen wollen sich die Streikenden um 9 Uhr zur Busabfahrt am Hallenbad, in Konstanz ebenfalls um 9 Uhr am Benediktinerplatz sowie in Radolfzell ab 9.30 Uhr am Milchwerk treffen. Von dort sei ein Demonstrationszug in die Innenstadt zu einer Kundgebung am Seetorplatz geplant. Als Streikrednerin werde Hanna Binder, stellvertretende Verdi-Landesleiterin in Baden-Württemberg, erwartet.

Mit dem Warnstreik solle der Druck auf die kommunalen Arbeitgeber vor der dritten Verhandlungsrunde erhöht werden, so die Gewerkschaft. Die Tarifverhandlungen für die rund 330.000 Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst sind am 22. März ergebnislos vertagt worden. In den vergangenen Wochen hat es bereits regionale Streiks gegeben. Die stellvertretende Verdi-Vorsitzende Christine Behle kritisiert: „Die Enttäuschung über die Haltung der Arbeitgeberseite, die ein konkretes Angebot bisher verweigert haben, ist massiv. In Fragen der Entlastung und der Verbesserung der Arbeitsbedingungen sowie für die Aufwertung der Berufe sind in der letzten Verhandlungsrunde nicht einmal Ansätze für Kompromisslinien gefunden worden.“

Forderung: Verbesserung der Arbeitsbedingungen

Nach Berechnungen des Deutschen Jugendinstitutes fehlten bis zum Jahr 2025 allein in den Kitas 300.000 Fachkräfte, in der Sozialarbeit und in der Behindertenhilfe sei die Situation nicht besser, wird Behle in der Verdi-Pressemitteilung weiter zitiert. „Wir brauchen eine deutliche Aufwertung des Sozial- und Erziehungsdienstes, um die personellen Verhältnisse in Kitas und in den sozialen Einrichtungen jetzt endlich zu verbessern.“ Verdi fordert in den Tarifverhandlungen eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen, Maßnahmen gegen Fachkräftemangel und die finanzielle Anerkennung der Arbeit der Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst.