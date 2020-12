Gegen 15.30 Uhr am Freitagmittag, 4. Dezember, soll es laut Polizeibericht in einer Buchhandlung in der Obertorstraße zu einem Streit und einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 23. Jährigen und seiner 20 Jahre alten Freundin gekommen sein.

Mann schlägt im Streit seine Partnerin

Der junge Mann soll laut Bericht der Polizei seine Partnerin mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen haben. Dann habe er sie an den Haaren gezogen und ihr mit dem Fuß in den Bauch getreten. Die Frau fiel daraufhin zu Boden.

Eine Mitarbeiterin der Buchhandlung habe der jungen Frau zu Hilfe eilen wollen, sei dann aber ebenfalls von dem 23-Jährigen angegriffen worden. Er soll versucht haben, sie zu schlagen. Hierbei sei ihr Pullover zerrissen und sie am Handgelenk leicht verletzt worden.

Ein unbeteiligter Kunde wird ebenfalls attackiert

Im weiteren Verlauf soll der Tatverdächtige laut Polizei in der Buchhandlung einen unbeteiligten Mann zu Boden gestoßen und diesen mehrfach mit dem Fuß gegen den Kopf getreten haben. Dieses Opfer soll aus der Buchhandlung geflüchtet sein. Seine Personalien seien bisher unbekannt.

Im Rahmen der Fahndung habe der Tatverdächtige durch eine Streife der Polizei Radolfzell festgenommen werden können. Hierbei soll der Tatverdächtige die eingesetzten Beamten mehrfach beleidigt haben.

Der Mann soll laut Bericht der Polizei erheblich alkoholisiert gewesen sein. Er sei nach der Entnahme einer Blutprobe in Gewahrsam genommen worden. In seiner Bekleidung sei außerdem eine Kleinmenge Betäubungsmittel aufgefunden worden.

Den Tatverdächtigen erwartet nun eine Anzeige wegen Körperverletzung, Beleidigung und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Die Polizei sucht nun Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben.

Insbesondere wird der bisher unbekannte Mann, der durch den Tatverdächtigen mehrfach getreten wurde, gebeten, sich ebenfalls bei der Polizei zu melden. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Radolfzell unter Telefon (07732) 95066-0 erbeten.