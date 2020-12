Sie bringen seit zehn Jahren Leichtigkeit und Freude zu Menschen, die sich in schwierigen Lebenssituationen befinden: Die Mitglieder des Vereins Lach-Falten mit Sitz in Radolfzell. Lach-Falten ist Mitglied im Dachverband für Clowns in Medizin und Pflege. Dort ist der Verein durch zwei Vorstandsmitglieder vertreten.

Wie die Lach-Falten in einer Presseerklärung mitteilen, finden jährlich zwei Tagungen statt, bei denen es sowohl um die aktuelle Situation und Entwicklung der Vereine vor Ort als auch um den fachlichen Austausch geht. Darüber hinaus ist die Mitgliedschaft für den Verein von Bedeutung, da sich der Dachverband bundesweit für die Weiterentwicklung, Qualifizierung und Anerkennung der Arbeit der Gesundheitsclowns einsetzt.

Elfter statt zehnter Geburtstag

Eigentlich wollten die Lach-Falten 2020 anlässlich ihres zehnten Geburtstag ein großes Fest feiern. Dieses wurde wegen Corona aber auf das kommende Jahr verschoben – was kein Grund zur Trauer ist: auch elf Jahre lassen sich gebührend feiern.

Stattdessen nutzte der Verein das ausgefallene Jubiläum dazu, Clown-Interviews in den jeweiligen Hauszeitschriften der Seniorenheime zu veröffentlichen und dadurch seine Arbeit möglichst vielen Menschen vorzustellen.

Clowns suchen kreative Lösungen

Der Verein schreibt in seiner Presseerklärung, die Zukunft bleibe spannend: Es sei ungewiss, wie sich die Situation weiterentwickle und es werde sich zeigen, welche kreativen Lösungen noch gefunden werden müssten, um die Ziele des Lach-Falten Vereins auch während und nach der Pandemie umzusetzen. Dabei sei es für den Verein von großer Bedeutung, es zu schaffen, die Einschränkungen auch als Chance für eine Weiterentwicklung zu sehen.

Menschen, die sich in schwierigen Situationen befinden, Freude zu bereiten, liege den Lach-Falten mehr denn je am Herzen. So würden die Mitglieder auch im kommenden Jahr wieder alle ihre Fähigkeiten einsetzen, um mit Hilfe der Clowns kreative Lösungen zu finden. Getreu dem Motto „Wunder beginnen immer dann, wenn wir unseren Träumen mehr Energie geben als unseren Ängsten.“