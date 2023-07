Auf die Plätze – Fertig – Los! Bonnie und Liltih rasen los im etwas ungleichen Geschwistervergleich. Nur Dank ihrer Geschwindigkeit klebt die SÜDKURIER-Zeitungsseite, die zum Wettkampf dazu gehört, förmlich auf ihrem Bäuchen. Nun nur noch kurz um die Wende und dann mit erhobenen Händen und großer Freude durch das Ziel. Als Belohnung bekommen beide Schwestern einen Stempel auf den Mitmachbogen des Aktionstages „Herz für Kinder“, der am Samstag in der Radolfzeller Innenstadt stattgefunden hat.

Die kleinere Schwester liegt vorn: Bonnie und Lilith Nepomuck beim Zeitungswettrennen des SÜDKURIER. | Bild: Jarausch, Gerald

Viele Mitmachstationen in der Stadt

Neben dem Stand des SÜDKURIER, der auch in diesem Jahr wieder die Veranstaltung gemeinsam mit der Tourismus- und Stadtmarketing GmbH Radolfzell (TSR) und dem Familienverband Radolfzell organisiert hat, gab es noch 23 andere Mitmachstationen in der gesamten Innenstadt. Dabei waren Geschicklichkeit und auch ein kleines bisschen Glück gefragt.

Gut besucht: Der Aktionstag Herz für Kinder (hier auf dem Rene-Moustellon-Platz fand regen Anklang. Bild:Gerald Jarausch | Bild: Jarausch, Gerald

Die Palette der Aktionen reichte vom klassischen Dosenwerfen über das Armbrustschießen bis hin zu Bastelaufgaben und Tastspielen. Die jeweiligen Aufgaben wurden von verschiedenen Vereinen, Institutionen und Organisationen gestellt. Je mehr Stationen die Kinder in der Zeit absolvierten, desto näher kamen sie einem verlockenden Ziel.

Matthias Richter von der Reichsritterschaft Georgenschild weist ein Mädchen in das Schießen mit der Armbrust ein. | Bild: Jarausch, Gerald

Denn wer mindestens acht der insgesamt 24 Stationen besuchte und seinen Mitmachbogen abstempeln ließ, der bekam als kleine Belohnung einen Eisgutschein geschenkt. Etwas Besseres konnte es angesichts des schönen Sommertages eigentlich nicht geben. Außerdem werden unter allen teilnehmenden Kindern noch weitere Preise verlost, die am Donnerstag, 13. Juli, auf dem Radolfzeller Abendmarkt verliehen werden.

Flohmärkte und Kinderkarussell

Komplettiert wurde das Rahmenprogramm noch durch verschiedene Angebote. Vor der Stadtbibliothek zum Beispiel fand ein Kinderflohmarkt statt und in der Seetorstraße drehte sich das beliebte Kinderkarussell für die kleinen Besucher. Der Familienverband hatte zudem einen Kinderflohmarkt in der St. Johannis-Straße organisiert, auf dem so manches Schnäppchen zu finden war. Insgesamt erwies sich die Aktionstag „Herz für Kinder“ wieder einmal als ein schöner Publikumsmagnet, der die Innenstadt Radolfzells belebte.