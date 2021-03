von Petra Reichle

Möggingen steht im Mittelpunkt des Buchprojekts „Zamme gsammelt“, welches Initiatorin Jutta Maisch aus Anlass der Radolfzeller Heimattage 2021 realisiert. Gebürtige Mögginger und Zugezogene haben eines gemein – Möggingen ist für sie zur Heimat geworden. Deswegen sind sie Teil der Geschichten, die im Rahmen des Buchs erzählt werden.

Die Idee zum Buchprojekt kam Jutta Maisch bei einer Wanderung im österreichischen Lech. In einem Gasthof fiel ihr ein Buch in die Hände, das anhand von Geschichten und Bildern den besonderen Charme des Orts illustrierte. Diese Idee ließ sie nicht mehr los.

Idee wird Wirklichkeit

Als die Stadt Radolfzell im vergangenen Jahr die Ortsteile dazu aufrief, sich mit eigenen Projekten an den Heimattagen zu beteiligen, war dies der perfekte Anlass, aus einer Idee Realität werden zu lassen.

Radolfzell Corona wirft die Pläne der Heimattage in Radolfzell wieder einmal über den Haufen Das könnte Sie auch interessieren

„Auch bei uns in Möggingen gibt es unzählige Geschichten zu erzählen. Uns geht es aber auch darum, dass die Menschen hinter diesen Erzählungen sichtbar werden“, sagt Jutta Maisch. So erzählen die Menschen nicht nur eine Geschichte, sondern werden auch in Fotos gezeigt. „Wir möchten den Menschen aus dem Dorf ein Gesicht geben“, ergänzt Jutta Maisch.

Erinnerungen werden in dem Buch festgehalten

Aktuell sei sie mit ihrem fünfköpfigen Team daran, das Buch zu gestalten. „Wir konnten schon viele einzigartige Geschichten erfassen“, sagt Maisch. So erinnert sich zum Beispiel Egon Braun an die Nachkriegsjahre zurück.

Radolfzell Wie Schulhund Mica die Schüler der Ratoldus Gemeinschaftsschule motiviert Das könnte Sie auch interessieren

Isolde Strobel erzählt von der ehemaligen Grundschule. Auch Jutta Maisch erzählt in dem Buch eine Geschichte. Bis Ende März will sie noch möglichst viele Geschichten erfassen. „Wir möchten alle Mögginger, die uns gerne noch eine Geschichte oder Anekdote erzählen möchten, dazu aufrufen, sich mit mir in Verbindung zu setzen“, so Maisch.