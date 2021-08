Die erste Hälfte des Heimattage-Jahres in Radolfzell ist vorbei. Vieles, was geplant war, hat wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden können. Einiges wurde verschoben, umgeplant, wieder umgeplant und neu konzipiert. Doch das Team rund um Projektleiterin Christine Braun hat allen Zweiflern und Kritikern zum Trotz nie aufgegeben, die Heimattage in Radolfzell im Rahmen des Machbaren auch stattfinden lassen zu können. Und die neue Corona-Verordnung für den Herbst lässt noch mehr Freiheiten bei Außenveranstaltungen zu.

Tanzen ohne Maske und ohne Abstand soll auch beim Landesfesttag vom 10. bis 12. September möglich sein. | Bild: Veronika Pantel

Heute findet die zweite große Veranstaltung der Heimattage 2021 in Radolfzell statt. Von 10 bis 18 Uhr kann am Konzertsegel der Trachten-Markt besucht werden. So lange der Mindestabstand eingehalten werden kann, gilt auch keine Maskenpflicht. Für die Führungen und das Theater im Zunfthaus müssen Besucher den 3G-Nachweis bringen, in Innenräumen gilt noch die Maskenpflicht. 3G bedeutet, Besucher müssen nachweisen, dass sie geimpft, genesen oder tagesaktuell getestet sind.

Aus dem Umzug wird ein Fest

Die neue Verordnung wurde erst vor wenigen Tagen verabschiedet. Nicht viel Zeit für Christine Braun, die Änderungen in die Organisation mit einzubeziehen. „Wir sind es mittlerweile gewohnt, dass wir nicht viel Zeit haben, auf die Corona-Geschehnisse zu reagieren“, sagt die Projektleiterin. Mit der aktuellen Verordnung plant das Heimattage-Team auch die nächsten Veranstaltungen. Der Landesfestumzug, der vom 10. bis 12. September stattfinden sollte, ist kurzerhand zu einem Landesfest geworden. Der Umzug lasse sich auch mit neuer, etwas lockerer Verordnung nicht umsetzen.

Heimattage-Projektleiterin Christine Braun freut sich auf den Herbst. | Bild: Schneider, Anna-Maria

„Aber wir werden auf der Tribüne am Konzertsegel eine tolle Atmosphäre schaffen“, versichert Christine Braun. Das Problem seien nicht die Teilnehmer des Umzuges, sondern die Besuchergruppen am Rand, dies lasse sich nicht mit dem nötigen Mindestabstand organisieren. Beim Landesfest werden Gruppen aus ganz Baden-Württemberg und den Partnerstädten von Radolfzell dabei sein. „Da wird man die ganze Vielfalt von Tradition erleben können“, verspricht Christine Braun.

Auch die Verleihung der Heimatmedaille am Freitag, 10. September, sowie den Heimattalk am selben Abend im Milchwerk können mit der 3G-Verordnung mehr Menschen besuchen als ursprünglich angenommen. Genau 198 Personen dürfen pro Veranstaltung in den kleinen Saal im Milchwerk eingelassen werden. Der Brauchtumsabend am 11. September findet draußen am Konzertsegel statt, diesen können Besucher ohne Maske und ohne 3G-Nachweis genießen.

Wie es allerdings mit dem Seefestival vom 24. bis 26. September laufen soll, ist noch nicht ganz klar. Denn die Landesregierung möchte schon am 13. September wieder eine neue Verordnung herausgeben. Es sei allerdings abzusehen, dass es für das Seefestival ein zusätzliches Kartenkontingent geben werde, weil mehr Besucher erlaubt seien.

Nächste Termine Der Trachtentag Dieser findet am Samstag, 21. August, zwischen 10 und 18 Uhr mit Vorführungen und Workshops am Konzertsegel und im Zunfthaus statt. Die Landesfesttage Diese werden am Wochenende vom 10. bis 12. September gefeiert. Dazu gehören die Verleihung der Heimatmedaille am Freitag, 10. September, um 16 Uhr im Milchwerk und der Heimattalk „Weg von Radolfzell – Wie stark prägt die Heimat?“ um 19.30 Uhr, ebenfalls im Milchwerk. Der Brauchtumsabend findet am Samstag, 11. September, ab 19 Uhr am Konzertsegel statt. (ans)

Christine Braun bereitet das schon lange keine Kopfschmerzen mehr. „Wir haben teilweise mit fünf verschiedenen Konzepten gleichzeitig gearbeitet“, sagt sie lachend. Trotz allem sei das Team noch immer hoch motiviert und freue sich jetzt besonders auf den Herbst, wenn einige der lang geplanten Veranstaltungen auch endlich stattfinden können. Besonders beeindruckt sei Christine Braun von den Ortsteilprojekten. Auch in den Teilorten habe man so manche Enttäuschung verarbeiten müssen, wenn Ideen wegen der Pandemie nicht umzusetzen waren.

„Es war für alle sicher schwer, sich und die vielen ehrenamtlichen Helfer weiter zu motivieren, aber es sind tolle Ideen neu entstanden“, so Braun. Auch in den Ortsteilen habe man neue Wege gesucht, etwas zu schaffen. So soll es zum Beispiel in Stahringen statt des großen Dorffestes nun eine Art Schnitzeljagd durch das Dorf geben. Geselliges Zusammenkommen soll dabei nicht zu kurz kommen, nur eben nicht in einem so großen Rahmen.

Menschen zusammenbringen

Auch weitere Ortsteilprojekte wie der Güttinger Homedtag, der am Sonntag, 3. Oktober, stattfinden soll, oder die Böhringer 7:78 Ortszeit Heimat vom 30. September bis 3. Oktober waren anfangs anders gedacht und finden nun mit neuem Konzept trotzdem statt. „Die Sicherheit der Besucher und aller Beteiligten steht im Vordergrund, aber dennoch ist sehr viel möglich“, sagt Christine Braun, die im engen Austausch mit allen Ehrenamtlichen aus den Radolfzeller Teilorten steht.

Nach Monaten des Lockdowns und mehr als eineinhalb Jahren der Pandemie hätten die Heimattage eine noch größere Bedeutung bekommen. Wieder zusammenkommen sei den Menschen aktuell wichtiger als je zuvor. „Und genau das ist es auch, was die Heimattage ausmacht“, fasst die Projektleiterin zusammen.