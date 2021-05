von Petra Reichle

Unter dem Motto „Raus aus der Tristesse, rein in die Natur“ ruft der Stahringer Turn- und Sportverein (TSV) dazu auf, dem Corona-Alltag für ein paar Stunden zu entkommen und im Rahmen einer Bildersuchwanderung die herrliche Natur der Homburg zu entdecken.

Start bei der Grundschule

In diesem Jahr findet die Wanderung unter besonderen Bedingungen statt. Sie kann jederzeit zwischen dem 13. und 30. Mai unternommen werden. Startpunkt ist die Stahringer Grundschule. Dort können die Wanderer aus einem Holzkasten einen Bilderbogen mit 12 Motiven entnehmen. Diese gilt es auf der rund sechs Kilometer langen Strecke zu finden.

Weitere Informationen zum Ablauf finden sich am Startpunkt. Die Wanderstrecke ist durch Pfeile und Schilder gekennzeichnet, sie führt über Wiesen und Wälder und bietet einen herrlichen Ausblick über den Bodensee, den Hegau und bei klaren Sichtverhältnissen bis zu den Alpen. Sie ist auch für Familien mit Kinderwagen geeignet.

Erste Wanderung im Jahr 1979

Die Wanderung wurde 1979 von Walter Drexler ins Leben gerufen und feierte 2019 ihr 40-jähriges Bestehen. Ausgerechnet im Jahr des 100. Geburtstags des Turn- und Sportvereins Stahringen (TSV) musste sie im vergangenen Jahr erstmals corona-bedingt ausfallen.

„Es geht weiter“, sagt Denise Zimmermann. „Wir wollen ein positives Signal setzen und den Menschen zeigen, dass der TSV auch in Corona-Zeiten aktiv ist“. Denise Zimmermann ist die Tochter von Walter Drexler und selbst mit der Bildersuchwanderung aufgewachsen. Beim TSV leitet sie die Abteilung Turnen/Leichtathletik. Gemeinsam mit dem Vorstand steht sie in den Startlöchern, um das Sportprogramm so bald wie möglich wieder aufnehmen zu können.

Regionale Spezialitäten als Preise

„Unter allen Teilnehmern werden Preise in Form von regionalen Spezialitäten verlost“, sagt Walter Drexler. Die Teilnahmebedingungen sind direkt auf den Bilderbögen zu finden. Die Teilnahme an der Bildersuchwanderung ist kostenlos, der TSV Stahringen freut sich jedoch über Spenden. Hierfür gibt es direkt am Startpunkt eine Kasse. Der TSV bittet alle Teilnehmer, die Corona-Regeln zu beachten.