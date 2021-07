Es gab sicher schon wichtigere Spiele im Radolfzeller Mettnau-Stadion als dieses. Duelle, bei denen es um Meisterschaften ging, hitzige Derbys und Krimis um den Klassenerhalt. Was ist dagegen schon dieses Freundschaftsspiel, das am Dienstag ausgetragen wird? Noch dazu gegen einen Gegner, der vier Klassen tiefer agiert als der Verbandsligist.

Video: Salzmann, Dirk

Um 19.00 Uhr trifft der FC Radolfzell auf den FC Böhringen. Es geht darum, Spielpraxis für die anstehende Saison zu sammeln. Und darum, etwas Gutes zu tun.

Daumen hoch für eine tolle Aktion: Manfred Harnfest (links) und Oliver Preiser. | Bild: Salzmann, Dirk

„Ein Vorstandsmitglied von uns erlitt vor sechs Wochen einen Schlag- und einen Herzanfall“, erzählt Manfred Harnfest, den in Böhringen alle nur „Manga“ nennen. Es regnet an diesem Nachmittag. Den Namen ihres Sportkollegen, dem nun geholfen werden soll, wollen weder Harnfest noch Oliver Preiser vom FC Radolfzell nennen. „Da bat uns die Familie darum“, sagen beide. Nur so viel: „Er ist seit vielen Jahren einer unserer Aktivposten und war privat gerade dabei, das Elternhaus zu renovieren, da die Familie dort einziehen wollte.“

Bild: Salzmann, Dirk

Diese Pläne haben sich nach dem Unglück erst einmal erledigt. Oder doch nicht? Oliver Preiser und Harnfest wollten das so nicht akzeptieren, weshalb nun beim Benefizspiel am Dienstagabend Geld gesammelt wird. Der Eintritt kostet 2,50 Euro, wer kann, darf gerne mehr geben – jede Spende hilft. „Alles geht zu hundert Prozent an die betroffene Familie,“ verspricht Preiser, der vor allem vom Zusammenhalt der Radolfzeller Vereine beeindruckt ist. „Wir haben schon ganz viele Rückmeldungen bekommen, werden von vielen Clubs unterstützt.“

Fußball Transfers im Bezirk Bodensee: Wer wechselt zu welchem Verein? Alle Entwicklungen im regionalen Fußball gibt es hier im Überblick! Das könnte Sie auch interessieren

Entsprechend hoffen die Radolfzeller Fußballer auf ganz viele Zuschauer am Dienstagabend. Denn ja, es gab schon wichtigere Spiele in Radolfzell. Aber irgendwie auch nicht.