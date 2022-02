von Petra Reichle

Die Entwicklung hat sich bereits seit Jahren abgezeichnet, nun möchte der Turn- und Sportverein Stahringen (TSV) diese gezielt aufhalten: den Mangel an Spielern und Trainern beim Jugend-Fußball. „Genauso wie in fast allen Sportvereinen mussten wir seit Jahren einen starken Rückgang an Jugendspielern verzeichnen“, berichtet Alexander Muffler. Zudem sei es zunehmend schwierig, Trainer zu rekrutieren und langfristig zu halten.

SG SEE-END ziert Trainingsanzüge

Gemeinsam mit Niclas Kromrey ist Alexander Muffler Jugendleiter der Abteilung Fußball beim TSV. Schon seit Jahren hat sich der Stahringer Fußball-Verein mit seinen Nachbarvereinen Bodman-Ludwigshafen, Espasingen und Wahlwies verbündet. In allen Altersklassen gibt es Spielgemeinschaften (SG). Um den Verbund zwischen den beteiligten Vereinen zu stärken, wurde für die Spielgemeinschaft mit SG SEE-END ein übergreifender Name geschaffen, der seit neuestem auch die Trainingsanzüge ziert.

Die SG SEE-END In der Spielgemeinschaft SEE-END spielen rund 140 Kinder und Jugendliche im Alter von vier bis 19 Jahren Fußball. Durch gezielte Nachwuchsarbeit, die bereits bei den Bambini im Alter von vier Jahren beginnt, soll mittelfristig für Spielernachwuchs in den Jugendklassen gesorgt werden. Die beteiligten Fußball-Vereine aus Bodman-Ludwigshafen, Espasingen, Stahringen und Wahlwies gründen in jeder Saison für alle Jugendklassen eine Spielgemeinschaft, um jeweils genügend Spieler stellen zu können. Je nach Anzahl an verfügbaren Spielern sind zwischen zwei und vier Vereine an der Spielgemeinschaft beteiligt sein, wobei jeweils ein Verein die Federführung in der jeweiligen Klasse übernimmt.

Sehr großen Zulauf kann der Verein bei den allerjüngsten Fußballern verzeichnen. „Wir haben 2020 wieder eine Bambinis/F-Jugend-Mannschaft gegründet und proaktiv im ganzen Dorf nach Nachwuchs gesucht“, so Muffler. Mittlerweile trainieren dort 20 Kinder im Alter von vier bis acht Jahren, darunter neun Mädchen. Ziel sei es, die aktuell sehr dünn aufgestellten Jugendmannschaften der D- bis A-Jugend mittelfristig stärken zu können.

Ralf Weber ist wieder zurück

Um dem Mangel an Trainern entgegenzuwirken, konnte der Verein den erfahrenen Fußballtrainer Ralf Weber aus den eigenen Reihen reaktivieren. Ralf Weber ist praktisch mit dem Fußball beim TSV aufgewachsen, war jahrzehntelang aktiver Spieler und von 1988 bis 2019 Jugendtrainer, bevor er 2019 seine Trainertätigkeit beendete. Dank der Neugründung einer Nachwuchs-Mannschaft konnte Ralf Weber überzeugt werden, seine Trainer-Tätigkeit wieder aufzunehmen. Unterstützt wird der erfahrene Trainer von Alexander Senge und Volker Kromrey. Beide sind Väter kleiner Kinder, die sich aktiv dafür einsetzen, dass ihr Nachwuchs in ihrem Heimatort Fußball spielen kann.

Unterstützung erhält der Verein auch seitens der Ortsverwaltung, die sich für eine Instandsetzung des im Stahringer Industriegebiet gelegenen Bolzplatzes eingesetzt hat. Seit Jahren war der Platz nicht mehr bespielbar. „Da unser Fußballplatz oben auf der Homburg liegt, wollten wir auch im Dorf wieder einen Platz haben, wo die Kinder spontan Fußball spielen können“, erklärt Alexander Muffler.

E-Jugend in Spielgemeinschaften

Während Stahringen und die umliegenden Gemeinden beim jüngsten Nachwuchs noch ortsintern genügend Nachwuchs rekrutieren können, wird ab der E-Jugend in Spielgemeinschaften gespielt. „Kleinere Gemeinden wie Wahlwies haben allein keine Chance“, sagt Niklas Petermann vom FC Wahlwies. Auch Espasingen setzt auf die Spielgemeinschaften: „Ich selbst habe bereits vor 35 Jahren in Espasingen in einer Spielgemeinschaft gespielt. Seither wurde die Gemeinschaft auf weitere Gemeinden immer weiter ausgebaut und es funktioniert hervorragend“, so Jochen Seeberger, Jugendleiter beim SV Espasingen.

„Die Spielgemeinschaften funktionieren sehr gut zusammen, wir ziehen an einem Strang“, bestätigt Detlef Weiske vom Fußballclub (FC) Bodman-Ludwigshafen. Auch Berthold Hahn, Jugendleiter beim FC Wahlwies, kann nur Positives berichten: „Aufgrund der guten Zusammenarbeit aller Beteiligten stellen sich auch immer wieder sportliche Erfolge wie Aufstiege in höhere Spielklassen und sogar Pokalsiege ein“. Patrick Giese, Jugend-Trainer beim SV Espasingen, bringt es auf den Punkt: „Ich bin stolz, Trainer einer so tollen Gemeinschaft sein zu können“.