von pm

Es ist ein Winter mit besorgniserregend wenig Schnee. Skifahrer bekommen das besonders unmittelbar vor Augen geführt. Dem Skiclub Radolfzell ist jetzt aber trotzdem ein Saisonstart gelungen, der Lust auf mehr macht. Denn zum einen kann sich der Verein über große Teilnehmerzahlen bei seinen Kursen freuen, und darüber, dass er mehrere Trainer zur Verfügung hat. Und zum anderen hatte die erste Skikurs-Ausfahrt einfach einen großen Spaßfaktor.

Nach der erfolgreichen Durchführung der Kinder- und Jugendlager in Tulfes und Wald am Arlberg mit insgesamt fast 90 Teilnehmern sowie 18 Betreuern hat nun die erste Skikurs-Ausfahrt ins schweizerische Savognin stattgefunden. Darüber informiert der Skiclub Radolfzell in einer Pressemitteilung. Trotz der eher mäßigen Schneeverhältnisse der vergangenen Wochen konnte die erste reguläre Saison nach Corona somit wie geplant stattfinden.

Kurse sehr begehrt

Ganz besonders erfreulich sei die sehr große Nachfrage für die Kurse des Skiclubs, sodass der Skiclub mit insgesamt 140 Ski- und Snowboardkursteilnehmern sowie rund 30 Ski- und Snowboardlehrern in die Skikurssaison starten konnte, wie es in der Mitteilung des Vereins weiter heißt.

Bis zum 11. Februar fährt der Skiclub mit mehreren Bussen jeden Samstag nach Savognin, um dort den Kursteilnehmern im Alter von vier bis 65 Jahren Spaß am Ski- und Snowboardfahren zu vermitteln. Doch auch Freifahrer dürfen sich den Busfahrten anschließen. Die Buskarten können über die Internetseite des Vereins gebucht werden.

Radolfzell Wenig Schnee und trotzdem viel zu tun: Wie die Technischen Betriebe im Winter gefordert sind Das könnte Sie auch interessieren

Traditionellerweise finden im Rahmen der letzten Skikurs-Ausfahrt die Club- und Stadtmeisterschaften statt. Unter dem Motto „Dabei sein ist alles“ stehe der Spaß dabei aber ganz klar im Vordergrund, wie die Organisatoren betonen.

Der Neustart nach den zwei Pandemie-Jahren ist dem Skiclub Radolfzell also bemerkenswert gut gelungen. Nun muss es noch weiter ausreichend Schnee geben.