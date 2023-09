Ein noch unbekannter Täter hat am Freitagabend einen Thuja-Baum vor einem Anwesen in der Schrotzburgstraße angezündet. Laut der Polizei habe der Unbekannte gegen 22.30 Uhr die etwa drei Meter hohe Pflanze in Brand gesetzt. Das schnelle Einschreiten eines Nachbarn, der die Thuja mit einem Gartenschlauch gelöscht habe, habe ein Übergreifen des Feuers auf das Wohnhaus verhindern können.

Die Höhe des entstandenen Schadens sei nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise auf den unbekannten Täter nimmt das Polizeirevier Radolfzell unter der Telefonnummer 07732 950660 entgegen.