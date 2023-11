Ein noch unbekannter Täter hat am Montagabend mit Steinwürfen eine Fensterscheibe an einem Wohnhaus der Wohnsiedlung am Provenceweg eingeworfen. Das berichtet die Polizei. Demnach sei etwa gegen 18.40 Uhr zunächst bei dem betroffenen Haus geklingelt worden. Als der Wohnungsinhaber die Tür öffnete, sei jedoch keine Person zu sehen gewesen.

Etwa fünf Minuten später habe dann der Unbekannte Steine von einem Nachbargrundstück der Wohnsiedlung geworfen und dabei die Fensterscheibe beschädigt. Hinweise nimmt die Polizei unter 07732 950660 entgegen.