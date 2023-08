Nach den ersten Wochen der Sommerferien kann sich beim ein oder anderen Schulkind erste Langeweile bemerkbar machen. Zwei Wochen Unterhaltung bietet meist der Familienurlaub, doch was gibt es sonst? Zumal das Wetter gerade nicht zum Baden oder Spielen im Freien einlädt. Eine wetterunabhängige Lösung ist das Lesen, denn das geht genauso gut im Freibad wie zuhause im Kinderzimmer. Der SÜDKURIER hat bei der Buchhandlung Rupprecht, der Buchhandlung am Obertor und der Stadtbibliothek nachgefragt und die besten Sommertipps für Radolfzeller Bücherwürmer eingeholt.

Für jeden ist was mit dabei

Erva Taninmis ist langjährige Angestellte der Buchhandlung am Obertor und gibt auf Nachfrage begeistert Tipps darüber, welche Bücher lesenswert sind. So empfiehlt sie für Kinder ab acht Jahren das Buch „Das magimoxische Hexenhotel“, in dem zwei Freundinnen allerlei Unsinn treiben. Das könnte ein Denkanstoß für die Kinder daheim sein, was es dort zum Aushecken gibt.

Für die Zehnjährigen sei zudem das Buch „Ich heiße Billy Plimton“ optimal. Die Geschichte drehe sich ganz um einen Jungen, der stottert und trotz allem seinem Wunsch nachgeht, ein Komiker zu werden. Für die Vier- und Fünftklässler empfiehlt die Buchhandlung Rupprecht Werke wie „Wind und der geheime Sommer“, „Alva und das Rätsel der flüsternden Pflanzen“ und „Drachenreiter“ von der Kultautorin Cornelia Funke. Letzteres ist zwar schon 25 Jahre alt, aber sei noch heute lesenswert.

Für Kinder ab zwölf Jahren entscheidet sich Erva Taninmis für „Ein Sommer der nie enden soll“- ein sommerliches Buch über das Kommunizieren von Gefühlen. Im Sektor für Jugendliche holt sie begeistert zwei Bücher für Leser ab 14 Jahren hervor: „Soulfood“ von Elizabeth Azevedo und „Was ist mit uns“. Letzterer befasse sich mit der Liebe zweier Jungen und den Unsicherheiten, die mit einer Romanze zusammenhängen.

Sommertrends der Stadtbibliothek

Eine große Auswahl haben nicht nur die beiden Buchhandlungen vorzuweisen. So läuft in der Radolfzeller Stadtbibliothek immer noch das Sommerprojekt ‚Heiß auf Lesen‘ – ein Projekt, das Kindern den Spaß am Lesen näherbringen soll. Laut Madeline Kreissner, Mitarbeiterin der Bibliothek, sei dies vor allem für Kinder der dritten bis sechsten Klasse gedacht. Die neuen Bücher seien dabei vom Freundeskreis gespendet worden. Um das Angebot in Anspruch nehmen zu können, sei eine Anmeldung jedoch notwendig.

Ein Vorteil dabei: Nachdem Kinder Clubmitglieder geworden sind, erhalten sie laut Kreissner ein Logbuch, in welchem sie jedes gelesene Buch eintragen können und einen Stempel erhalten. Der Stempel ermögliche es den Kindern wiederum, bei einem Gewinnspiel bei der Abschlussparty am Donnerstag, 21. September, mitzumachen – Zaubershow und Kinder-Cocktailbar inklusive.

Auch technische Geräte können in der Stadtbibliothek Radolfzell ausgeliehen werden. | Bild: Sara Gräber

Aber auch für all jene, die das Lesefieber noch nicht gepackt hat, hat die Stadtbibliothek etwas im Angebot: Sie hat zwei Nintendo Switch neu im Angebot. Madeline Kreissner erklärt, dass jede Spielkonsole in einer Box mit fünf Spielen kommt, wobei eine für Kinder ab sechs und eine für Kinder ab zwölf Jahren sei. Zudem können auch weitere technische Geräte ausgeliehen werden.