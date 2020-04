von Gerald Jarausch

Die Temperaturen steigen und die Böden sind noch immer zu trocken. Deshalb besteht zurzeit wieder eine erhöhte Waldbrandgefahr. Laut Deutschem Wetterdienst gilt seit 1. April im Raum Konstanz und Singen die Waldbrand-Gefahrenstufe 3 (siehe Infokasten). Die Feuerwehr Radolfzell weist darauf hin, dass sämtliche Aktivitäten, die den Ausbruch von Bränden begünstigen könnten, zu unterlassen sind.

Gefahrenschwerpunkt Singener Niederung

Bernhard Hake, Leiter des Forstamtes im Landkreis Konstanz, sieht den Gefahrenschwerpunkt in der Region Radolfzell und Höri, „vor allem im Bereich der Singener Niederung mit seinem Kiefernbestand„, wie er jetzt auf Nachfrage des SÜDKURIER sagte. Der kieshaltige Untergrund und die damit verbundene Vegetation erhöhe hier das Gefahrenpotential.

„Anders als im Osten Deutschlands, wo es einen großen Kiefernbestand und einen trockenen Waldbelag gibt, haben wir in unseren Wäldern relativ bodennahes Grün. Das ist nicht so feuerempfindlich.“ Bernhard Hake, Leiter des Kreisforstamtes | Bild: Gerald Jarausch

„Die Höri sehe ich noch unkritisch“, führte Hake weiter aus. „Anders als im Osten Deutschlands, wo es einen großen Kiefernbestand und einen trockenen Waldbelag gibt, haben wir in unseren Wäldern relativ bodennahes Grün. Das ist nicht so feuerempfindlich“, ließ der Leiter des Kreisforstamts wissen.

Bei Wind vorsichtig sein

Büsche und krautige Pflanzen verringern in unseren Breiten die Gefahr etwas. Gleichwohl könnten hier in den Wäldern brennen. Waldbesitzer, die derzeit zum Beispiel Reisig von Borkenkäferholz verbrennen, sollten vor allem bei Wind Vorsicht walten lassen, rät Forstamtsleiter Hake: „Bei einer trockenen Wetterlage und Wind wird es gefährlich“.

Der März ist generell ein eher trockener Monat. Daher gilt er zusammen mit dem Spätsommer als die gefährlichste Zeit für Waldbrand. Generell gibt Bernhard Hake aktuell aber noch Entwarnung für weitere Schutzmaßnahmen: „Ich schätze das Risiko noch nicht sehr hoch ein“.

Rauchen im Wald verboten

Grundsätzlich sollten sich Menschen im Wald aber vorsichtig verhalten. Im Normalfall dürfen deshalb nur an ausgewiesenen Grillplätzen Feuer entzündet werden. Zudem ist vom 1. März bis 31. Oktober gemäß Landeswaldgesetz von Baden-Württemberg das Rauchen im Wald verboten. In Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz, Sachsen und Thüringen gilt das Rauchverbot im gesamten Jahr.

Außerdem muss bei jeder Art von Feuer ein Abstand von 100 Metern zum Wald eingehalten werden. Ausgenommen davon sind Grilleinrichtungen an den dafür vorgesehenen, öffentlichen Plätzen. Natürlich ist auch dort Vorsicht geboten und ein Funkenflug unbedingt zu vermeiden.

Öffentliche Grillstellen sind gesperrt

Die Pressestelle der Stadt Radolfzell weist jedoch darauf hin, dass im Zusammenhang mit den Entwicklungen des Coronavirus und den damit einhergehenden Versammlungs- und Kontaktbeschränkungen derzeit alle öffentlichen Grillstellen in Radolfzell und den Ortsteilen gesperrt und mit entsprechenden Verbotsschildern versehen sind.

Anders als in anderen Bundesländern, ist in Baden-Württemberg das Grillen an dafür eingerichteten Stellen nicht automatisch ab einer bestimmten Warnstufe (Stufe drei) untersagt. Falls eine Gefahr durch das Grillen gesehen wird, muss es explizit durch die Ortspolizeibehörde oder das Kreisforstamt verboten werden.