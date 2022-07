Beim Volkstrauertag in Radolfzell fand vieles nicht so statt, wie zuvor jahrzehntelang üblich. 2020 mussten aufgrund der Corona-Pandemie die für den Tag geplanten Veranstaltungen in Radolfzell ganz ausfallen, auch solche, die im Freien stattfinden sollten. Kränze mussten damals ohne Zeremonie oder Publikum niedergelegt werden.

Und im vergangenen Jahr gab es zwar wieder Veranstaltungen statt, allerdings in der Kernstadt in einer neuen Form – während in den Jahrzehnten zuvor der Luisenplatz als traditioneller war als Ort der Gedenkveranstaltung gewählt worden war, war es 2021 der Hof des RIZ vor der ehemaligen Kaserne.

Volkstrauertag wird eine Art Stationenweg

Und auch in diesem Jahr soll es Änderungen geben, der Arbeitskreis Erinnerungskultur hat im Mai über eine neue Form beraten. In der jüngsten Sitzung des Kulturausschusses wurden diese Pläne vorgestellt. „Dabei geht es im Kern darum, den Volkstrauertag in diesem Jahr in Form eines Stationenweges zu begehen“, fasste Erik Hörenberg, Leiter des Fachbereichs Kultur, zusammen.

Gedacht werden soll dabei den Toten der beiden Weltkriege sowie generell allen Opfern von Krieg, Vertreibung und Flucht. Beteiligen sollen sich neben Vertretern der evangelischen und katholischen Kirche auch Schüler der Radolfzeller Schulen. Die erste Station soll dabei das Rathaus als politischer Ort sein. Laut den Sitzungsunterlagen soll Oberbürgermeister Simon Gröger dort Stellung zum Ukraine-Krieg beziehen.

Als zweite Station soll das Münster als Ort des Gebets und der Meditation dienen, dort sollen Religionsvertreter äußern und Schüler einen musikalischen Beitrag leisten. Die dritte Station führt dann an den Luisenplatz als Ort des Erinnerns und der Mahnung. Dort sollen Schüler Gedanken zu Flucht, Vertreibung und Hoffnung auf eine friedliche Zukunft äußern, angedacht ist auch ein musikalischer Beitrag der Stadtkapelle sowie die traditionelle Kranzniederlegung. Für die Veranstaltung sind finanzielle Mittel in Höhe von etwa 500 Euro nötig.

Schüler sollen stärker eingebunden werden

Das Gremium des Kulturausschusses stimmte der Ausrichtung der Gedenkveranstaltung als Stationenweg zu. Christof Stadler verwies außerdem darauf, dass es schon immer den Wunsch gegeben habe, bei der Gedenkveranstaltung Schüler stärker mit einzubeziehen. Nach dem positiven Beschluss im Ausschuss sollen nun die Detailplanungen mit den Pfarrern Heinz Vogel und Christian Link sowie mit den Radolfzeller Schulen aufgenommen werden.

Jürgen Aichelmann, Ortsvorsteher von Stahringen, erklärte, auch in den Ortsteilen könne in diesem Jahr beim Volkstrauertag sicherlich der Ukraine-Krieg in den Vordergrund gestellt werden. Bürgermeisterin Monika Laule schlug vor, die Ortsteile könnten nach diesem Jahr womöglich aus der Kernstadt für die Zukunft auch Anregungen mitnehmen.