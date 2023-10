Der Posaunenchor der Evangelischen Kirchengemeinde Radolfzell besteht seit bereits 70 Jahren. Und das galt es jüngst, mit einem Konzert zu feiern, wie Kantorin Pia Löb in einer Mitteilung schreibt.

Zu dem Anlass hatte demnach die Evangelische Landeskirche einen hochrangigen Vertreter entsandt: Kirchenmusikdirektor Heiko Petersen aus Karlsruhe. Die Posaunenchorarbeit sei eine der großen Stützen der evangelischen Kirchenmusik. Rund 5000 Bläser in Baden trügen die Botschaft des Evangeliums musikalisch weiter. Dass in Radolfzell der Posaunenchor seit 70 Jahren ununterbrochen besteht, sei dem großen Engagement der Kirchengemeinde und vor allem den engagierten Musikern zu verdanken. Deshalb sei es Petersen auch eine besondere Freude, nicht nur dem Posaunenchor zu gratulieren, sondern auch Berthold Jehle, der seit 64 Jahren die Trompete im Posaunenchor spielt. Darüber hinaus hat er über viele Jahre den Chor geleitet, so die Mitteilung. Durch sein Wirken sei der Einsatz in unzähligen Gottesdiensten und Feierlichkeiten in und außerhalb der Gemeinde möglich gewesen.

Zum Geburtstagskonzert war auch der Posaunenchor Bodanrück eingeladen. Unter der Gesamtleitung von Werner Engelhardt war ein musikalisch anspruchsvolles Programm mit dem Titel „Epochale Zeiten“ dargeboten, heißt es weiter. Engelhardt gelang es, die Bläser aus zwei Posaunenchören zu einer Einheit zu formieren, die virtuos ihr Können zeigten. Werke von Franke, Händel und Viadana standen auf dem Programm, wie auch moderne Kompositionen, so auch von Musikdirektor Petersen. Norbert Steiner führte durch das Programm mit Erläuterungen zu den Werken. Kantorin Löb bereicherte das Konzert mit zwei modernen Choralbearbeitungen am Flügel.

Im Anschluss an das Konzert konnten die Besucher an einem Empfang in der frisch renovierten Christuskirche teilnehmen. Zu sehen waren dabei laut Mittelung auch Plakate und Bilder aus der langen Geschichte des Chors.