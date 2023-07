Radolfzell-Böhringen vor 1 Stunde

Funkmast ja, Standort Schule nein: Geplanter 5G-Funkmast sorgt in Böhringen für Diskussionen

In einer Bürgerversammlung zum Thema Mobilfunk kamen jüngst sowohl Experten also auch Bürger zu Wort. Sie lehnen in einer teils hitzigen Diskussion den geplanten Standort für eine 5G-Funkmasten nahe der Grundschule ab.