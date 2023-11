Sie stehen in den Startlöchern: Die vielen Azubis, die derzeit den beliebten Weihnachtsbasar am Berufsschulzentrum Radolfzell (BSZ) vorbereiten, der am 2. Dezember von 10 bis 14 Uhr stattfindet. „Wir wollen etwas zurückgeben von dem, was wir mit unserer fantastisch ausgestatteten Schule bekommen haben“, betont Schulleiter Markus Zähringer. Und die Schülersprecher Amelie Rinn und Philipp Kaier berichten, dass mit den Verkaufserlösen die AGJ Wohnungslosenhilfe im Landkreis Konstanz, die Fachstelle Sucht in Singen und die Radolfzeller Tafel unterstützt werden. „Mit dem Basar wollen wir als gesamte Schülerschaft Gutes tun!“

Vorab gewährt Fachlehrer Arne Keller dem SÜDKURIER Einblicke in die Vorbereitungen. Immerhin 46 Aktivitäten zeigt die Liste im Foyer, in die Klassen, Gruppen und Lehrer sich mit ihren Beiträgen eingetragen haben. In der Holzwerkstatt stellt die riesige CNC-Maschine Frühstücksbrettchen her, die Besucher mit dem eigenen Namen verzieren lassen können. Die Funkionsweise der Maschine kann auch am Bildschirm beobachtet werden, erklärt der Lehrer für Holzbearbeitung, Martin Rauchert. Mara Müller aus dem ersten Lehrjahr als Schreinerin zeigt, wie sie den Umriss des Bodensees und den Namenszug eingraviert. In Drechselarbeiten stellen die Azubis wunderschöne, kleine Pilz-Skulpturen her, die ein Renner auf dem Basar sind, wie sie berichten.

In der großen Küche sind die Lehrlinge, die Köche oder Köchinnen werden oder sich im Gastrogewerbe ausbilden lassen, damit beschäftigt, die „Azubi Kitchen Party“ zu planen. Der Fachlehrer für Gastronomie, Philipp Danev, ist stolz darauf, den Konstanzer Sternekoch Joachim Fecht für den Basar gewonnen zu haben, der eine mallorquinische Vorspeise mit einem Gläschen Sekt für einen kleinen Preis zubereiten wird. Hauptgang und Dessert stellen die Azubis her. Kaffee und Sekt werden von Sponsoren bereitgestellt. Aber auch weitere Köstlichkeiten sind in Arbeit: Manuela Salewski backt mit ihren Schülerinnen und Schülern die berühmten Linzer Torten. „Sie sind leider immer ganz schnell ausverkauft“, weiß sie zu berichten. Steinpilz- und Kürbisnudeln trocknen in großen Behältern, bevor sie in Tüten verpackt auf dem Basar verkauft werden. Auch Quitten-Sirup, Hagebutten-Marmelade, Kräutersalze und Tees warten auf Käufer.

Die Textilklassen haben kleine Stofftäschchen und ebenso praktische wie schön gestaltete große Schulterbeutel genäht. Gleichzeitig mit dem Basar findet ein Tag der offenen Schule statt. Das Gebäude, die Fachräume, Labors, Werkstätten und Mensa können besichtigt werden, außerdem wird es Informationen über die Schularten geben.