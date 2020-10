Es ist mitunter gar nicht so einfach, mit Sandra Johne ein Gespräch zu führen. Ihre Hunde gehen vor. Immer wieder muss sie sich abwenden, bricht mitten im Satz ab, um Balu, einen brauen Labrador, zur Ordnung zu rufen. „Balu, nicht ins Gesicht springen“, „Da kommt ein Auto!“, „Das machst du aber fein“.

Johne ist professionelle Dogwalkerin in Radolfzell – sie führt Hunde aus und betreut die Tiere von Menschen, die verreisen, tagsüber arbeiten, krank sind oder sich verletzt haben und es deshalb nicht mehr schaffen, mit ihren Tieren noch eine Runde zu gehen. Oft bekommt sie dafür von den Hundehaltern die Wohnungsschlüssel ausgehändigt. Ein Vertrauensbeweis, findet Sandra Johne, aber bei Weitem nicht der größte. „Das Schönste ist doch, dass sie mir ihre Lieblinge anvertrauen.“

Bild: Daniela Biehl

So ein Liebling ist Balu, drei Jahre alt und ihr erster Begleiter an diesem Morgen. Es ist einer dieser Herbsttage, an denen sich das Wetter nicht entscheiden kann. An denen es regnet und windet und dann Sekunden später wieder die Sonne scheint. Johne zieht sich eine Baseballkappe auf und zurrt den Reißverschluss ihrer Jacke nach oben. So ist es warm. Und holt Balu. Mit dem Hund ist sie heute zum ersten Mal unterwegs.

Video: Daniela Biehl

Erst vor ein paar Tagen hatte sie ein Vorgespräch mit Balus Besitzern. „Sie sind vormittags arbeiten und wollen, dass er etwas mehr Bewegung bekommt“, sagt Sandra Johne. Solche Vorgespräche seien wichtig. Bevor sie die Betreuung neuer Tiere übernimmt, schaut Johne sich die Hunde genau an. Wie ticken sie? Sind sie ängstlich oder dominant? Passen sie zu ihren eigenen Hunden, Rocket und Miro? Denn dann würde sie die Tiere auch im Rudel ausführen. Bei einem Probespaziergang mit den Besitzern lernte sie Balu das erste Mal kennen und merkte da schon: „Er ist ein ganz Lieber und Verspielter.“

Und so läuft Balu einen Feldweg entlang, wälzt sich auf dem Boden, findet einen Stock und wedelt mit dem Schwanz. Johne liebt das. „Es ist nicht nur Gassigehen, ich spiele auch mit den Hunden und necke sie etwas“, sagt die 48- Jährige, nimmt das Stöckchen, sprintet Balu hinterher und wirft es schließlich. „Ein guter Dogwalker bietet einem Hund auch ein bisschen Spaß.“

Bild: Daniela Biehl

Gibt es trotzdem Momente, die ein bisschen nerven? Ganz heimlich zumindest? Johne lacht. „Das Wetter.“ Bei solchem Wind wäre sie ohne die Hunde wohl nicht draußen. Aber eigentlich mag sie das „An-der-Luft-sein“. Wenn sie mal krank ist, hat sie eine Bekannte, die einspringen und die Spaziergänge übernehmen könnte. Doch Johne scheint ein gutes Immunsystem zu haben, in den letzten drei Jahren war sie kein einziges Mal krank.

Welthundetag Der Welttag des Hundes wird am 10. Oktober 2020 gefeiert und soll die Hunde ehren. Die Herkunft des internationalen Welthundestages ist weitgehend unklar, eine konkrete Organisation steckt aber vermutlich nicht dahinter. Trotzdem feiern Hundeliebhaber jährlich am 10. Oktober ihre vierbeinigen Freunde. Und nicht nur Hunde haben einen Ehrentag. Auch die Katzen stehen jährlich im Rampenlicht: Seit den 2000er Jahren wird am 8. August der Weltkatzentag gefeiert. Alle Haustiere auf einmal werden dagegen am 11. April in den USA gefeiert.

Balu hat am Straßenrand ein paar Beeren entdeckt. „Leave it“ – auf Deutsch: „lass das“ – ruft Johne. Es ist kein Zufall, dass sie ganz instinktiv ins Englische wechselt. Immerhin hat sie zehn Jahre in Sydney gelebt und schon dort als Dogwalkerin gearbeitet. „Mehr oder weniger durch Zufall“, wie sie heute sagt. „Ich hatte keine Ahnung, dass das auch ein Job sein könnte, mit dem man seinen Lebensunterhalt verdient.“

Berufliche Veränderungen ihres Mannes führten die gelernte Schneiderin nach Sydney. „Als ich mein Arbeitsvisum hatte, stand ich vor der Frage, was jetzt? Das Schneidern traute ich mir mehr nicht zu. Ich kannte die ganzen englischen Fachbegriffe gar nicht“, erzählt Johne. Also fing sie an, in einem Hundesalon zu arbeiten. Bis ihre Chefin, die auch einen Dogwalking-Service anbot, ihr ein paar Hunde zum Ausführen an die Hand gab. Und Johne merkte, wie viel Spaß das macht.

Bild: Daniela Biehl

So viel, dass sie fortan jeden Morgen bis zu zwölf Hunde in ganz Sydney mit dem Auto abholte und als Rudel ausführte. Später, als ihr erster Sohn zur Welt kam, nahm sie ihn im Kinderwagen oft mit. Und erlebte so einiges, von Hunden mitten auf der Straße sitzen blieben, sich zierten und nicht weiter wollten. Und Stunden später immer noch da saßen. Bis hin zu Hunden, die kleine Tischtennisbälle und Essen aus den Lunchboxen von Schülern stibitzten.

Als Johne vor sechs Jahren nach Radolfzell zurückging, arbeitete sie wieder als Schneiderin. Und merkte: „Das Gassigehen, das fehlte mir.“ Sie informierte sich, prüfte den Bedarf – und wagte schließlich Anfang dieses Jahres den Schritt in die Selbstständigkeit. Mit ihrer Tierbetreuung und ihrem Gassigeh-Service „Happy Paws“ (Deutsch: glückliche Pfoten), wo sie für Hunde und Katzen neben dem Ausführen auch eine Tages- oder Urlaubsbetreuung anbietet.

Bild: Daniela Biehl

Direkt im Anschluss geht es mit dem zweiten Hund weiter

Sandra Johne hat Balu inzwischen nach Hause gebracht, ihn sauber gemacht, seinen Wassernapf aufgefüllt und sich auf den Weg gemacht zum zweiten Hund. Wilma heißt die Kleine. Sie ist acht Monate alt, eine Rauhaardackelhündin. Mit großen Augen schaut sie Johne an, riecht die Leckerlis in ihrer Hand.

Bild: Daniela Biehl

Johne lässt sich nicht davon beeindrucken. Der Hundekeks bleibt in ihrer Jackentasche. Noch. „Wir müssen erst was arbeiten“, sagt sie zu der Dackeldame – und als hätte Wilma es gehört, sprintet sie los.

Bild: Daniela Biehl

Aber dann taucht am Horizont ein anderer Hund auf. „Rüde oder Weibchen?“, ruft Johne in die Ferne. Wilma ist läufig, also paarungsbereit. Mit einem Rüden würde es jetzt brenzlig werden. Doch die Besitzerin des anderen Hundes gibt Entwarnung. Motte, ihr Beagle, ist eine Hündin und eine Freundin von Wilma, wie sich herausstellt.

Als Motte und Wilma einander sehen, springt der Dackel auf, tobt und rangelt mit der anderen Hündin. Spielerisch und gesittet. Johne hat trotzdem ein Auge auf die beiden, zupft leicht an der Leine, als Wilma zu wild wird. Und redet ihr gut zu, als sie sich vom Beagle wieder trennen.

Video: Daniela Biehl

Als es anfängt zu regnen und Wilma sich nicht mehr bewegen will, nimmt Sandra Johne den Hund auf den Arm. „Ich mag die Hunde, die ein bisschen problematisch sind“, sagt sie. Die Angst haben. Für die man Geduld braucht. Denen sie Halt geben kann.

Bild: Daniela Biehl

Für ihre Gassigeh-Runden nimmt sie je nach Dauer zwischen zehn und 20 Euro am Tag. Und auch wenn der Kundenstamm wächst, kann Johne noch nicht davon leben. Sie hat aber auch einen Langzeitplan und einen großen Traum. „Ich baue mir das langsam auf. Und irgendwann soll aus Happy Paws mal eine Tagesstätte werden.“ Mit kleinem Hof und bis zu zwanzig Hunden, die gleichzeitig von ihr dort betreut werden.