von Petra Reichle

Bereits zum zweiten Mal begleitet ein Adventskalender die Stahringer Bürger und Besucher durch die Adventszeit. Die Aktion haben Sandra Hamburger, Simone Jerg und Mirjam Muffler vergangenes Jahr ins Leben gerufen.

Sie wollten den Menschen trotz Lockdowns in der Vorweihnachtszeit eine Freude bereiten. „Wir haben im vergangenen Winter so viel positive Resonanz erhalten, dass wir beschlossen haben, die Aktion zur Tradition werden zu lassen“, erzählt Simone Jerg. Der Adventskalender solle die Menschen durchs Dorf führen. Dadurch, dass täglich eine weitere Station eröffnet werde, gebe es bis Heiligabend immer wieder Neues zu entdecken.

Gedichte und festlich geschmückte Häuser

Pünktlich zum 1. Dezember wurde der Adventskalender bei Ernst Keller in der Straße „Zum Böhlerberg 1“ eröffnet. An jeder Station des Adventskalenders wird ein Weihnachtsgedicht vorgestellt. Bei Keller gibt es das Gedicht „Leuchte, kleine Kerze“.

„Wir fanden es passend, die Eröffnung des Adventskalenders mit einer Kerze zu feiern“, berichtet Keller. Der Holzkunsthandwerker hat seine Station mit Holzkerzen geschmückt. „Ich finde die Aktion wirklich sehr schön, für mich ist es eine große Freude, Teil davon zu sein“, so Keller. Viele Stationen sind festlich dekoriert. Auch bei Ernst Keller zieren beleuchtete Holzbilder jedes Fenster seines Hauses.

Interesse am Mitmachen war groß

Auch in diesem Jahr beteiligen sich viele Familien mit Herzblut an dem Adventskalender. „Wir wurden schon im Sommer gefragt, ob man sich in diesem Jahr an der Aktion beteiligen könne“, berichtet Muffler. Gemeinsam haben die drei Frauen 24 Adventsgedichte ausgesucht. Diese wurden im Großformat auf Holztafeln angebracht und bei den jeweiligen Stationen aufgestellt.

Mit-Organisatorin Sandra Hamburger hat am 11. Dezember ihre Adventsstation mit dem Gedicht „Der Bratapfel“ in der Hauptstraße 61/1 eröffnet. Bereits am Nachmittag hat sie zwei ältere Damen an ihrer Station getroffen. „Eine der Besucherinnen erzählte mir, dass sie dieses Gedicht an ihre Kindheit erinnert, denn sie hätte dieses in ihrer Schulzeit auswendig lernen müssen“, erzählt Hamburger. Allein für solche Begegnungen in der Adventszeit habe sich der Adventskalender gelohnt.

Das erwartet Besucher an den Stationen

Passend zu den Thema Kindheitserinnerungen gibt es seit dem 2. Dezember bei Familie Schmid im Heckenweg 11 das Gedicht „Weihnachten, wie es früher war“ zu entdecken. Die Adventsaktion führt Besucher durch alle Ecken Stahringens. So wird unter anderem in der Straße „Zur Schanz 1a“ das Gedicht „Beschenke dich selbst“ vorgestellt. Die Station wurde von Familie Biehl liebevoll mit bunten Päckchen dekoriert.

Bei Familie Hassler in der Hauptstraße 62 gibt es das Gedicht „Der Traum“, bei Familie Witrahm wartet in der Hauptstraße 7/1 der Schneemann, bei Familie Alber liegt am 15. Dezember in der Homburgstraße 10 Plätzchenduft in der Luft und bei Familie Bölli erblüht seit dem 13. Dezember in der Schlosshaldenstraße 22 die Christrose. Ihren Höhepunkt findet die Adventsaktion am 24. Dezember, wenn bei Familie Forster in der Hauptstraße 47 das Gedicht „Heiligabend“ präsentiert wird.