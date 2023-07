Unter dem Motto „Dreams come true“ fand am 13. Juli die Abschlussfeier der Teggingerschule statt. 34 Schüler der Klassen 9 und 10 sowie zehn Schulfremde nahmen stolz ihre Hauptschul- und Werkrealabschlusszeugnisse entgegen, so die Schule in einer Pressemitteilung. Nicht nur die Schulleiter, sondern auch die jeweiligen Klassenlehrer gratulierten den Absolventinnen und Absolventen herzlich zu diesem Erfolg. Auch Bürgermeisterin Monika Laule und die Elternbeiratsvorsitzende ließen es sich nicht nehmen, ein paar Worte und gute Wünsche für die Zukunft an die Schulabgängerinnen und Abgänger, Eltern und geladenen Gäste zu richten. Den Absolventen wurde alles Gute gewünscht und die Erfüllung möglichst vieler Lebensträume.

Souverän führten Melissa Giacomini und Valon Saku von der Klasse 9 durch den Abend. Die Schülersprecherin Jolien Teichert und der Schülersprecher Efe Özkol bedankten sich ihrerseits in ihrem Grußwort bei den Eltern und Lehrern. Viel Beifall erhielt die musikalische Darbietung unter der Leitung des Musiklehrers Harald Schroff. Auch die abschließende Filmsequenz und das Schlusslied „Auf uns“ von Andreas Bourani, verdeutlichten wie individuell und einzigartig die Schülerschaft der Teggingerschule war und in Zukunft sein wird.