Soll man schwere Waffen an die Ukraine liefern? Wenn ja, wie viele und in welchem Zeitraum? Und was sind die Konsequenzen? Diese Fragen sind in den vergangenen Wochen und Monaten ausführlich in den Medien diskutiert wurden und genau darüber möchte auch die SDP Radolfzell mit interessierten Bürgerinnen und Bürgern sprechen. Am Freitag, 21. April, um 19.30 Uhr, wird auch Bundestagsabgeordnete Lina Seitzl mit den Besuchern ins Gespräch kommen und die Linie der Bundesregierung erklären, Fragen beantworten und Anregungen und Sorgen mitnehmen.

Debatte ist der Demokratie nicht würdig

„Die Art der Debatte habe ich in den vergangenen Wochen als demokratieunwürdig empfunden“, sagt Ortsverein-Vorsitzender Hannes Ehlerding. Es habe eine regelrechte Spaltung stattgefunden, entweder man ist für Waffenlieferungen und für die Unterstützung der Ukraine in diesem Konflikt oder der Vorwurf wurde laut, man würde vielleicht den russischen Angriffskrieg gutheißen oder die Ukraine sich selbst überlassen wollen.

Doch sei die Sache in keinster Weise so glasklar, wie sie häufig dargestellt werde, so Ehlerding. Viele Bürgerinnen und Bürger hätten Sorgen und Bedenken, die in der öffentlichen Diskussion keinen Raum fänden. Und diesem Raum möchte der Ortsverein nun bieten. Hier könnten alle Meinungen zu diesem Thema geäußert werden, niemand müsse sich Sorgen machen, dafür verurteilt zu werden, niemand solle überzeugt werden. „Wir möchten unterschiedliche Meinungen gleichzeitig zulassen und so die Debattenkultur stärken“, fasst Ehlerding zusammen.

Unterschiedliche Meinungen auch in der SPD

Anne Meßmer berichtet von intensiven Gesprächen innerhalb des Ortsvereins. Auch da gebe es unterschiedliche Ansichten, resultierend aus den unterschiedlichen Erfahrungen der Generationen. „Wer den kalten Krieg erlebt hat, sieht die aktuellen Ereignisse anders als jemand, der bisher nur in Frieden gelebt hat“, sagt Anne Meßmer. Und niemanden solle das Gefühl bekommen, seine Meinung oder seine berechtigten Sorgen nicht äußern zu dürfen. „Auch wenn man die Ukraine unterstützt, kann man Waffenlieferungen doch kritisch sehen“, sagt Hannes Ehlerding.

Die Bundestagsabgeordnete Lina Seitzl werde an diesem Abend das Gespräch mit den Bürgerinnen und Bürgern suchen. Und als Abgeordnete aus dem Wahlkreis würde sie versuchen, vor Ort die Beweggründe und Hintergründe der Berliner Politik zu erläutern. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.