Fünf verletzte Personen und zwei demolierte Autos sind das Ergebnis eines Unfalls, der sich am Dienstagnachmittag auf der Kreuzung der Friedhofstraße und der Haselbrunnstraße ereignet hat. Laut der Polizei sei ein 20-Jähriger mit seinem Auto gegen 17 Uhr an einer grünen Ampel nach links auf die Haselbrunnstraße abgebogen. Dabei sei er mit einem dem Auto eines 43-Jährigen zusammengestoßen, der an der Kreuzung die Haselbrunnstraße ebenfalls Grün überquert habe.

Bei dem Unfall seien beide Autofahrer sowie drei Mitfahrer, darunter zwei Kinder im Alter von acht und neun Jahren, leicht verletzt worden. An einem Fahrzeug sei ein Schaden von knapp 40.000 Euro entstanden, bei dem zweiten sei die Schadenshöhe noch unbekannt. Um beide Autos habe sich ein Abschleppdienst gekümmert.