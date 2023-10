Am frühen Donnerstagmorgen, 19. Oktober, ist es gegen 8 Uhr an der Kreuzung Haselbrunnstraße/Friedhofstraße zu einem Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge gekommen. Dies teilte die Feuerwehr Radolfzell in einer Presseinformation mit.

Aufgrund der Wucht des Aufpralls hätten sich bei einem der beiden Fahrzeuge die Türen nicht mehr öffnen lassen, sodass der verletzte Fahrer das Fahrzeug nicht habe verlassen können. Bei Eintreffen der Feuerwehr sei die verletzte Person glücklicherweise von zwei Ersthelfern bereits medizinisch betreut worden.

Im weiteren Verlauf des Einsatzes hätten die Fahrzeugtüren mit hydraulischem Rettungsgerät geöffnet werden müssen und der Rettungsdienst sei bei der Rettung der Person aus dem Fahrzeug unterstützt worden. Außerdem habe die Feuerwehr auslaufende Betriebsstoffe aufgefangen sowie die Fahrzeugbatterien abgeklemmt.