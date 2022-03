Der andauernde Krieg in der Ukraine bewegt in der Region viele Menschen. Auch Abiturienten des Friedrich-Hecker-Gymnasiums geht die Situation sehr nahe. Aus diesem Grund planen die jungen Leute eine Friedensdemo am Freitag, 1. April. „Nach einem knappen Monat Krieg auf europäischem Boden haben wir uns dazu entschlossen, tätig zu werden“, sagt Lucas Pascual Maier.

Er und seine Mitschüler Thulashi Saravanababam und Julen Blasel organisieren den Friedenszug. „Wir planen diese Demonstration, um unsere Solidarität mit den Opfern dieses so sinnlosen Angriffskrieges zu zeigen“, sagt der Abiturient. Die Demo ist Teil der Aktion „Peace please!“, in deren Rahmen die Schule verschiedene Veranstaltungen und Aktionen für den Frieden plant. Lehrer Till Rehfeld unterstützt die Schüler bei der Organisation.

Lucas Pascual Maier | Bild: privat

Die Demo startet am Freitag um 13 Uhr vor dem Friedrich-Hecker-Gymnasium. Gemeinsam wollen die Teilnehmer in die Innenstadt auf den Marktplatz marschieren. Die Route verläuft über die Konstanzer Straße, die Hebel- und Waldstraße zurück an der Schule vorbei, dann in Richtung Aquaturm und endet schließlich am Marktplatz.

Ob die Demonstranten von der Polizei begleitet werden, stehe noch nicht fest, teilen die Organisatoren mit. „Auf dem Marktplatz soll im Anschluss eine Kundgebung stattfinden, bei der unter anderem Oberbürgermeister Simon Gröger sprechen wird“, sagt Lucas Pascual Maier.

Es sollen auch zwei Mitschüler zu Wort kommen, einer mit russischen Wurzeln und einer mit ukrainischen. Weitere kommunale Persönlichkeiten und Kirchenvertreter sind an diesem Tag eingeladen, eine Rede zu halten, so die Organisatoren. „Wir werden unsere Veranstaltung auf dem Marktplatz mit einer Schweigeminute und Glockenläuten des Münsters Unserer Lieben Frau einleiten“, sagt Lucas Pascual Maier.

Jeder, der mag, kann sich dem Friedenszug anschließen. Die Teilnehmer können gerne Trommeln, Pfeifen, Plakate oder Sprüche mitbringen. „Wir wollen uns als Gemeinschaft auf dieser Kundgebung Gehör verschaffen, um dem Krieg ein Ende zu bereiten.“

Abschließend planen die jungen Organisatoren, dass sich alle Demonstrationsteilnehmer in Form eines Peace-Zeichens aufstellen. Die Formation soll dann vom Turm des Münsters aus fotografiert werden. Dies sei entsprechend abgeklärt, sagt Lucas Pascual Maier. Voraussichtliches Ende der Veranstaltung ist um 15 Uhr.