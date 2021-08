Die Mitarbeiter der Mettnau-Kur haben den Erlös ihres jüngsten Spendenlaufes rund um den Bodensee in Höhe von 4.912 Euro dem Freizeittreff Querklecks zugutekommen lassen. Dies teilt die Radolfzeller Stadtverwaltung in einer Presseinformation mit.

Bei ihrer Aktion legten die Sporttreibenden walkend oder laufend eine Gesamtstrecke von 213 Kilometer in verschiedenen Staffeln zurück. Begleitet wurden sie auf ihrem Rundweg von Radfahrern.

Den Erlös des Marathons sowie zusätzliche Spenden von Familie Honold, ebenfalls in vierstelliger Höhe, hat das Querklecks-Team in einen Anhänger für das Elektro-Tandem der Einrichtung investiert.

Vertreter der Kur sowie Mitglieder der Familie Honold haben die neue Errungenschaft bereits bei einer Spritztour getestet.

Stellvertretend für das gesamte Querklecks-Team hat sich Günter Wenger, Leiter der städtischen Abteilung Integration, Soziales, Bürgerschaftliches Engagement und Senioren, bei den Spendern bedankt.

Ab in die Natur oder in die Stadt

Das Tandemfahrrad, das ebenfalls durch Spenden finanziert wurde, ermöglicht es allen Querklecksbesuchern, eine Tour durch die Stadt oder in die Natur zu unternehmen. Das ist besonders für diejenigen eine tolle Sache, die es sich nicht zutrauen selbst in die Pedale zu treten oder die aufgrund körperlicher und kognitiver Einschränkungen nicht in der Lage dazu sind.

Ausgestattet mit einem Elektromotor, Arm- und Beinstützen, Gurten, separaten Gangschaltungen auf beiden Seiten sowie dem Fahrer nebenan, wird das Radeln leicht gemacht.

Alles begann mit einem Spendenkonto

Der Freizeittreff Querklecks in der Güttinger Straße ist als ein integrativer Erlebnisort für Kinder und junge Erwachsene mit Behinderungen konzipiert. Geschulte Kräfte betreuen ehrenamtlich die Besucher.

Den Grundstein legte 1989 Heinz C. Brandmeier mit einem Spendenkonto bei der Stadt Radolfzell. Punktuell sollte die finanzielle Not von Menschen mit Behinderung gelindert und Anschaffungen ermöglicht werden. Daraus entstand die Initiative Querklecks.

Hannelore Honold unterstützt den Freizeittreff und ermutigt Eltern von jungen Behinderten, ihr Kind in dessen samstägliche Obhut zu geben.