von Gerald Jarausch

In diesem Jahr hätten sich die Radolfzeller und Besucher der Stadt auf ungewohnte Ansichten freuen können. Im Rahmen der Freiluftgalerie „Aufgehängt und hochgesehen“ hätten seit Sonntag 34 großformatige Fotomotive in der Seestraße hängen sollen. Als Thema der Freilauftgalerie war der Titel „Geheim-Blicke Radolfzells„ ausgerufen worden.

So handelt die Aktionsgemeinschaft In diesen schwierigen und ungewohnten Zeiten hat es sich der Radolfzeller Handel zur Aufgabe gemacht, die Versorgung der Bürger so gut als möglich und unter Berücksichtigung aller aktuellen Sicherheitsmaßnahmen zu gewährleisten. Und weil besondere Situationen besondere Maßnahmen erfordern, sammelt die Aktionsgemeinschaft Radolfzell laufend alle Angebote der Händler, die dazu beitragen. Unter www.herzlich-einkaufen.de und auf der Facebook-Seite der Aktionsgemeinschaft findet sich ab sofort eine Händlerliste mit den jeweiligen Angeboten und Erreichbarkeiten. „Wir freuen uns, wenn das Angebot des Radolfzeller Einzelhandels auch weiterhin – immer im Rahmen des Möglichen und Sinnvollen – genutzt wird und versuchen, laufend darüber zu informieren.“ erläutert Andreas Joos aus dem Vorstand der Aktionsgemeinschaft die Beweggründe für diese Initiative.

Dazu hatten zahlreiche ambitionierte Hobbyfotografen interessante Perspektiven eingereicht: „Die Besucher der Seestraße können sich auf selten gesehene Ausblicke freuen. Beim diesjährigen Wettbewerb wurden einige Bilder eingereicht, bei denen selbst die Jury erst beim zweiten Blick erkannte, wo sie aufgenommen wurden“, versprach Stefan Heck, Leiter des Arbeitskreises von der Aktionsgemeinschaft noch vor wenigen Wochen.

Auch sie halten den Laden am Laufen Neben der Aktionsgemeinschaft bieten auch andere Plattformen allen Händlern die Möglichkeit, ihr derzeitiges Angebot kostenlos einzutragen, um den Bürgern möglichst vielfältige Möglichkeiten zu geben, sich zu informieren. „Wir als Aktionsgemeinschaft sind gemeinsam mit vielen Partnern darum bemüht, einerseits unsere Mitglieder mit voller Kraft zu unterstützen und andererseits den Radolfzeller Bürgern die Sicherheit zu geben, dass sie nach den aktuell zulässigen Regeln gut versorgt sind. Wir wünschen uns, dass wir diese Krise solidarisch und gemeinsam durchstehen.“, ergänzt Andreas Joos. Angebote des SÜDKURIER-Medienhauses sind die Aktionen #SKverbindet und Lieblingsladen.

Doch daraus wird aufgrund der Pandemie-Situation bis auf Weiteres erst einmal nichts. Die Fotos konnten nicht an den eigens installierten Drahtseilen zwischen den Gebäuden aufgehängt werden, weil die notwendigen Sicherheitsabstände zwischen den damit beschäftigten Personen nicht eingehalten werden konnten. Hauptproblem sei der Korb am Hubwagen gewesen, den die Stadtwerke Radolfzell zu diesem Zweck zur Verfügung stellen. „In dem Korb müssen zwei Personen arbeiten und die können nicht ausreichend Abstand halten“, erklärt Stefan Heck auf Nachfrage des SÜDKURIER.

Gleichwohl hofft er, dass der Aufschub der Arbeiten kein Dauerzustand bleibt. „Ich gehe schon davon aus, dass das noch etwas wird“, sagt er. Die Galerie hätte aus seiner Sicht einen positiven psychologischen Effekt in Zeiten der Krise: „Es wäre nett gewesen, den Menschen etwas Schönes zu bieten.“