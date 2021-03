von Gerald Jarausch

Am Samstag kamen insgesamt 63 Fahrzeuge bei der Freiheitsfahrer-Demonstration in Radolfzell zusammen, um gegen die Lockdown-Regelungen zu demonstrieren. Damit kamen rund 30 Prozent weniger Teilnehmer, als bei der letzten Veranstaltung in Radolfzell. Die modifizierte Auflage der Stadt Radolfzell hätte insgesamt 100 Fahrzeuge zugelassen. Ebenfalls war erstmals das Hupen mit der Fahrzeughupe untersagt worden. Aus diesem Grund ging es bei der dritten Auflage der Veranstaltung ruhiger zu. Der Korso bewegte sich in der Mittagszeit vom Messeplatz durch die Innenstadt und wurde von der Polizei begleitet.

Bild: Jarausch, Gerald Polizeibeamte überprüfen ein Dokument einer Demonstrationsteilnehmerin, dass ihr eine Masken-Freistellung erlaubt.