Der Verein Freie Wähler Radolfzell kann mit einer überraschenden Personalie aufwarten. Nach seiner Wahlniederlage bei der Oberbürgermeisterwahl am 17. Oktober haben die Mitglieder der Freien Wähler Martin Staab in einer nichtöffentlichen Versammlung zu ihrem stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. Die Nachricht machte schnell die Runde, sie ist von Lothar Rapp in einer Pressemitteilung bestätigt worden.

Rapp bleibt Vorsitzender

Lothar Rapp bleibt nach dieser Mitteilung Vorsitzender der Freien Wähler, obwohl er altersbedingt nicht mehr habe kandidieren wollen. Nach Aufforderung der Mitglieder habe er sich dazu entschlossen, noch einmal anzutreten. Rapp habe versichert, dass er den Verein nicht in zwei Jahren, also ein Jahr vor der nächsten Kommunalwahl verlassen werde. Er wolle über diesen Termin hinaus noch zur Verfügung stehen.

Bleibt Vorsitzender und ist in Personalunion Pressewart der Freien Wähler: Lothar Rapp. | Bild: Kupferschmid, Marina

Vakant war auch die Position des stellvertretenden Vorsitzenden, nachdem Fritz Angermayer nicht mehr für dieses Amt kandidierte. Aus der Versammlung heraus sei Martin Staab für diesen Posten vorgeschlagen worden, berichtet Lothar Rapp. Staab, der seit acht Jahren Mitglied im Verein sei und für die Freien Wähler im Kreistag sitzt, sei daraufhin gewählt worden.

Sascha Hain, seit der letzten Versammlung vor zwei Jahren Kassier, ist in seinem Amt bestätigt worden. Das Amt der Schriftführerin hat Renate Schittek von Sabine Buhl übernommen. Laut Satzung habe auch ein Pressewart gewählt werden sollen. Lothar Rapp erklärte sich bereit, dieses Amt in Personalunion zu übernehmen. Als Beisitzer wurden die bisherigen Beisitzer Jürgen Aichelmann, Ortsvorsteher in Stahringen, Günter Blum und Steffen Mengele im Amt bestätigt. Peter Blum kam neu als vierter Beisitzer dazu. Er ist wie Günter Blum Ortschaftsrat in Markelfingen. Die Kasse prüfen Heidi Keller und Dietmar Baumgartner.

Die Themen der Freien Wähler

In der Versammlung habe Stadtrat Walter Hiller angeregt, dass sich die Freien Wähler um die Verkehrsführung am BEZ-Kreisel, insbesondere im Hinblick auf Radfahrer, kümmern sollten. Stadtrat Gabriel Deufel bat darum, bei einer anstehenden Änderung der Satzung zu prüfen, inwieweit eine Veränderung der Wahlperioden des Vorstands, etwa durch ein rollierendes Wahlverfahren, sichergestellt werden könne. Auch die Themen Schulen, Sporteinrichtungen, Soziales sowie Straßen und Verkehr wollen sich die Freien Wähler auf ihre Aufgabenliste setzen, so die Pressemitteilung des Vereins.