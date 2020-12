von Gerald Jarausch

Ab sofort könnte sich die Verkehrssituation in Radolfzell wieder ein bisschen entschärfen. Denn seit Montagmorgen ist der Kreisel an der Günter-Neurohr-Brücke auf die Mettnau und an der Brücke der Konstanzer Straße wieder für den Verkehr freigegeben.

Damit sollte sich die ohnehin angespannte Lage auf den Straßen in Radolfzell zumindest für einige Wochen entspannen. Seit Monaten kommt es im Bereich der gesamten Stadtdurchquerung auf der L 220 täglich zu Staus und Wartezeiten für Autofahrer.

Sanierung seit Anfang Oktober

Die Sanierungsarbeiten am Kreisel hatten Anfang Oktober begonnen. Im alten Straßenbelag des Kreisels aus Asphalt hatten sich Verformungen und Spurrillen gebildet. Damit diese aufgrund der hohen Belastung und Scherkräfte nicht nach wenigen Jahren wieder auftreten, wurde die Deckschicht bei der Sanierung in Beton ausgeführt. Zudem wurden die Querungshilfen und Verkehrsinseln erneuert.

Radolfzell Die Sanierung der Konstanzer Straße ist beendet: Ab Montag ist die Straße wieder befahrbar Das könnte Sie auch interessieren

Damit steht die Konstanzer Straße als wichtige Verbindung zwischen dem Nordosten und Südosten der Stadt wieder zur Verfügung. Auch die Stadtbusse der Linien 4, 6 und 8 können nun wieder wie gewohnt verkehren. Die Schulbusse in Richtung Liggeringen bedienen ebenfalls wieder die Haltestellen Hebelstraße, Leichtathletikstadion und Gymnasium.

Erneute Sperrung ab dem Frühjahr

Allzu lange wird die Freude der Fahrer indes nicht anhalten. Denn schon ist eine erneute Sperrung des Durchgangsverkehrs zwischen der Innenstadt und der Konstanzer Straße absehbar. In einem vierten Bauabschnitt nämlich soll der Bereich bis zur Martinstraße und Güttingerstraße saniert werden. Dies wird ab dem Frühjahr eine erneute Sperrung notwendig machen. Dort gilt es die Kreisel neu anzulegen beziehungsweise die Fahrbahnoberfläche zu sanieren.

Markelfingen Unbekannte zerstören Absperrungen im Naturschutzgebiet: Die Stadt erstattet Strafanzeige Das könnte Sie auch interessieren

Insgesamt wird die Sanierung der Konstanzer Straße nach den vier Bauabschnitten laut OB Martin Staab rund fünf Millionen Euro gekostet haben. Die aktuelle Kreiselsanierung ist mit 466.000 Euro veranschlagt.