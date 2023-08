Das Milchwerk Musik Festival als genreübergreifend zu betiteln, ist beinahe schon untertrieben. Während am Mittwoch, 6. September, mit Rock‘n‘Roll-Musik Headbangen und Mitsingen angesagt ist, wird der Donnerstag, 7. September, einen ganz anderen Ton anschlagen. Das Konzert des Abends steht ganz unter dem Motto Frauenpower. Und davon nicht gerade wenig. Die Veranstalter von Live Stage Entertainment präsentieren „Les Brünettes“ – eine Gruppe bestehend aus vier Sängerinnen und Songwriterinnen, die sich zusammen dem Ziel verschrieben haben, „the female way of a capella“ (deutsch: die weibliche Art von a capella) zu repräsentieren. Bei a capella handelt es sich um Musik, die ohne instrumentale Begleitung gesungen wird.

Informationen und Tickets Das Konzert ist am Donnerstag, 7. September, von 20 bis 22 Uhr. Der Preis pro Ticket beträgt 28,50 Euro. Weitere Informationen und Tickets sind online erhältlich unter www.milchwerk-radolfzell.de sowie unter www.milchwerk-musik-festival.de

Die Mitglieder der a-capella Gruppe Les Brünettes | Bild: Marius Engels Photography

Was die Jazzsängerinnen so besonders macht

Live Stage Entertainment zufolge werden die vier selbstbewussten Frauen bei dem Auftritt ausschließlich ihre eigenen Songs zum Besten geben. In ihren Texten besinge das Quartett die Liebe zum eigenen Kind, zum Geliebten, aber auch die verlorene Liebe zu sich selbst. Zudem würden sie gesellschaftskritische Themen, wie „was bedeutet Freiheit?“ und „wohin mit der Wut über herrschende Ungerechtigkeiten?“ behandeln.

In drei verschiedenen Sprachen werden so Funk- und House-Beats auf Rap und Chanson treffen. Doch das ist nicht alles, denn die Darbietung habe alles, was das a-capella-Herz begehrt: Es wird geklatscht, auf den Brustkorb getrommelt, gebeatboxt, gestampft, gesungen, gebrüllt und gesummt.

In der Frauengruppe finde ein harmonisches Zusammenspiel der einzelnen Solostimmen statt – ganz „ohne Tonangeberin“, so die Veranstalter. Auch dieses Konzept solle bei den Fans auf Begeisterung treffen.

Wie alles begann

Bereits seit 2011 bilden Juliette Brousset, Stephanie Neigel, Julia Pellegrini und Lisa Herbolzheimer eine Musikgruppe. Laut Internetauftritt der Band wussten sich die vier Jazzsängerinnen von Anfang an durchzusetzen in der damals noch von Männern- und gemischten Bands dominierten europäischen a-capella-Szene. So sind sie 2013 Preisträgerinnen des International a capella Wettbewerbs in Leipzig, des a capella Wettbewerbs Vokal.total in Graz, sowie zwei Jahre später des Scala Vokal Wettbewerb in Ludwigsburg geworden. Im Jahr 2015 erkämpften sich die vier Frauen den ersten Preis beim Finsterwalder Sängerwettbewerb.

Wenig später waren sie dann schon einmal in Radolfzell: 2018 bei der Premiere des Milchwerk Musik Festivals.